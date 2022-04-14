烏克蘭局勢｜美國決定再向烏克蘭供應軍備　總值8億美元

美國國防部4月13日宣布，總統拜登（Joe Biden）批准向烏克蘭供應一批總值8億美元的軍備，當中包括直升機、無人機及雷達系統。



拜登13日與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）通話，承諾向基輔方面額外提供8億美元軍事援助，以協助基輔方面提升防衛能力，應對俄羅斯準備在烏克蘭東部頓巴斯（Donbas）地區加強攻勢的可能。

白宮的聲明指出，新一批軍事援助包括補給早前供應的武器，以及火炮系統、彈藥、裝甲運兵車和直升機。拜登同時表示會從盟友和全球夥伴促進轉移重要軍事能力，並向澤連斯基保證，美國會繼續與勇敢的烏克蘭民眾站於同一陣線，為他們爭取自由。

美國國防部發言人柯比（John Kirby）在記者會表示，這批軍備包括18台155毫米口徑榴彈砲和4萬枚炮彈、200架M113裝甲運兵車、11架Mi-17直升機、100架多用途裝甲車、10組AN/TPQ-3G反炮兵雷達、2台AN/MPQ-64哨兵（Sentinel）防空雷達、300台「彈簧刀」（Switchblade）無人機、500枚標槍（Javelin）反裝甲導彈等。

柯比提到，榴彈砲及雷達系統與烏克蘭現有的設備不同，因此烏克蘭軍人需要接受額外訓練，但強調不會太難操作。