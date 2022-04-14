約翰遜傳因派對門面臨收更多告票　司法部高官問責辭職

英國倫敦警察局（Metropolitan Police）宣布發出逾30份定額罰款通知書（FPN）後，首相約翰遜（Boris Johnson）和妻子西蒙茲（Carrie Johnson，婚前姓Symonds），以及財政大臣辛偉誠（Rishi Sunak）等人均收到告票。英媒4月14日報道，約翰遜面臨更多罰款之際，司法部長辭職，司法部一名高官請辭。



英國司法部政務次官沃爾夫森（David Wolfson）13日在Twitter公開辭職信，是首名因派對門醜聞辭職的部長。他說，辭職不僅是因為首相的個人行為，也是因為政府應對這件事的手法。

沃爾夫森稱，這種行為與社會上許多人形成鮮明對比，後者付出巨大個人代價來遵守規定，還有其他人因類似、有時顯然更瑣碎的罪行而被罰款或起訴。

My letter to the Prime Minister today. pic.twitter.com/lADCvKDKbB — David Wolfson (@DXWQC) April 13, 2022

《衛報》引述資深消息人士透露，由於違反因應新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情而實施的封鎖禁令，約翰遜可能再面臨另外3筆罰款。

警方正調查2020年5月至2021年4月間發生的至少12件事，迄今已向逾50人罰款。約翰遜已收到罰單並支付50英鎊罰款，傳正接受警方調查，因為他出席多達6次可能是違法的活動。