糧食問題迫在眉睫　WTO及IMF等4大國際機構籲各國採取緊急行動

據財聯社4月14日報道，世界銀行、國際貨幣基金組織（IMF）、聯合國世界糧食計劃署（WFP）和世貿組織（WTO）4月13日發表聯合聲明，呼籲各國政府就糧食安全問題採取緊急行動，並且應避免禁止糧食或化肥出口。



這4個機構的領導人在聲明中警告稱，俄烏衝突加劇了新冠疫情和氣候變化等因素造成的現有壓力，受困於主糧價格的大幅上漲和供應短缺，中低收入國家的家庭面臨巨大的壓力。

俄羅斯和烏克蘭均是重要的糧食出口國，光是烏克蘭就生產了全球49.6%的葵花籽油、10%的小麥、12.6%的大麥和15.3%的玉米。自衝突爆發以來，黑海地區的糧食出口受到干擾，供應的不確定性加劇。此外，俄羅斯和烏克蘭還是全球重要的化肥生產國。

聯合國糧農組織（FAO）上周公布的數據顯示，在俄烏衝突的背景下，全球糧食價格再創歷史新高。FAO的食品價格指數3月份升至159.3，較2月份上漲13%，較去年同期上漲34%。該指數衡量的是食品價格的月度變化，包括肉類、奶製品、穀物、植物油和糖。

他們強調，重要的是保持貿易開放，避免食品或化肥出口禁令等限制性措施，尤其不能對WFP進行人道主義食品採購施加任何限制。