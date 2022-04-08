俄羅斯出口糧食「更謹慎」　尤其是「採取敵視態度」國家

俄羅斯總統普京4月5日表示，俄今年將對糧食出口採取更加謹慎的態度，尤其是出口到「明顯對俄採取敵視態度」的國家。

據中國媒體《期貨日報》4月8日報道，普京在主持召開農工漁業綜合體和相關產業發展視頻會議時表示，由於發達國家的錯誤，過去兩年國際糧食市場的情況明顯變得複雜。在全球糧食短缺的情況下，今年俄羅斯將不得不謹慎對待對國外的供應，並密切監測「明顯對俄採取敵視態度」的國家的糧食出口。

普京稱，西方正試圖將自己在經濟領域的錯誤轉嫁給俄羅斯，並以犧牲俄利益為代價解決這些問題。俄政府正在儘量減少外部因素對俄糧食市場的影響，並增加糧食的產量。俄內部市場上主要糧食品種已完全實現自給自足，可以保障國內糧食市場上的價格低於國際市場。普京當天還警告稱，能源價格上漲加上化肥短缺將促使西方國家增印鈔票來購買糧食，導致較貧窮國家出現糧食短缺，並引發新一輪糧價上漲和移民潮。

俄羅斯是全球最大氮肥出口國、第二大鉀肥出口國、第三大磷肥出口國。3月10日，俄羅斯宣佈將暫停部分化肥出口，並對部分化肥實施出口配額。12日，烏克蘭宣佈暫時禁止所有類型的化肥出口。化肥價格飆升推高了種糧成本，肥料短缺也在影響農業產量，連鎖反應讓國際糧價持續上漲。