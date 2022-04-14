金正恩再亮相向國寶級主播李春姬送豪宅　韓媒：平壤風水寶地

在朝鮮已故領導人金日成第110個生日（4月15日太陽節）前夕，朝鮮領導人金正恩4月14日出席平壤高檔住宅區「瓊樓洞」竣工儀式，還向國寶級女主播李春姬贈送位於瓊樓洞的新房，盛讚她「即將步入80歲，仍站在一線讓黨和朝鮮的聲音響徹萬方」。



據朝中社4月14日報道，金正恩出席位於朝鮮平壤市中心普通江畔的高檔階梯式聯排住宅區「瓊樓洞」竣工儀式並剪綵，金正恩強調「太陽節來臨之際，人民的高檔小區在充滿偉大領袖氣息之處建成，讓我們更加懷念偉大領袖。若領袖得知在自己生前的住處建起愛國有功人員的安樂家園，定會稱心快意」。

韓聯社注意到，該區坐落於金日成生前私宅地皮「5號私邸」。5號私邸是金日成從上世紀50年代中期至70年代居住的私宅，屬於平壤市內數一數二的風水寶地。金正恩曾在2021年3月、4月、8月等四次視察此地，了解項目施工進度，併為該區取名為「瓊樓洞」。

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此外，金正恩在竣工儀式後向朝鮮中央電視台的招牌播音員李春姬贈送位於「瓊樓洞」7棟的新房。金正恩說，「李春姬50多年來手握革命的咪高峰，雖然即將步入80歲，仍站在一線讓黨和朝鮮的聲音響徹萬方。囑咐李春姬繼續在廣播事業上取得成果的同時，還要積極培養新生代力量」。

李春姬現年79歲，於1971年進入朝鮮中央電視台工作，曾獲作為朝鮮播音員最高榮譽的「人民播音員」稱號和「努力英雄」稱號。