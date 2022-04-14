美財長稱中國不遊說俄停火或影響國際地位　中方：反對歪曲和抹黑

中美關係因烏克蘭局勢面臨考驗，美國財長警告中國，如果不幫助結束俄烏衝突，或影響中國的國際地位。中國外交部發言人趙立堅回應事件。



據英媒報道，美國財政部長耶倫（Janet Yellen）4月13日警告稱，中國應該幫助俄羅斯結束在烏克蘭「令人髮指的戰爭」，否則將失去其在世界上的地位。

耶倫稱，熱切希望中國利用其與俄羅斯的「特殊關係」，說服莫斯科尋求結束這場衝突，而對這場戰爭「持觀望態度」的國家是目光短淺的。

中國外交部發言人趙立堅在4月14日的例行記者會上表示，中方在烏克蘭問題上始終秉持客觀公正立場，中方支持對話談判，為緩和局勢，化解危機，重建和平付出大量努力。

趙立堅指出，中方一貫堅持各國主權和領土完整都應該得到尊重和維護，認為處理國際關係不應有雙重標準，烏克蘭的主權安全應當得到維護，俄羅斯的合理安全關切同樣應該得到尊重，歐洲的和平穩定值得捍衛，其他國家的和平穩定同樣值得守護。

趙立堅強調，中方堅決反對任何對中方立場的歪曲和抹黑。中方在烏克蘭問題上發揮的是建設性作用，中方主持的是公道，謀求的是和平，着眼的是長遠。中方的立場同大多數國家的立場和願望是一致的。

趙立堅說：「我們反對針對中方的無端指責和猜忌，更不接受任何施壓和脅迫。時間終將證明中方的主張是站在歷史正確的一邊。」

中國駐美國大使館發言人劉鵬宇在給英媒的一份聲明中表示，中國「堅決反對」將中俄關系與烏克蘭危機聯繫起來，強調中方「致力於勸和促談」。