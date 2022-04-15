英女王不出席復活節週日彌撒活動　王儲查理斯夫婦或缺席

英國白金漢宮（Buckingham Palace）4月14日表示，女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）不會在17日出席復活節週日的傳統彌撒活動。消息指王儲查理斯（Prince Charles）及妻子卡米拉（Camilla，Duchess of Cornwall）亦可能缺席。



天空新聞（Sky News）報道，即將踏入96歲的伊利沙伯二世近期受到行動不便問題困擾，她亦在早前宣布不會出席14日的濯足節（Maundy Day）彌撒活動，並對無法參加這個作為君主其中一個最有意義的工作感到非常失望。

而在濯足節活動上，查理斯夫婦首次代表女王出席，並按照傳統在溫莎堡聖佐治禮拜堂（St George's Chapel）向社會人士派發皇家濯足救濟金。英國王室克拉倫斯宮（Clarence House）的官方Twitter亦上載伊利沙伯二世在1952年首度參加濯足節活動的片段。

伊利沙伯二世在3月底出席亡夫菲臘親王（Prince Philip）的悼念活動，是她相隔5個月來首度現身公開場合。她曾在2月一個活動上表示自己難以行走，並一度確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），形容確診令自己非常疲倦與精疲力竭。