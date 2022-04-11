疫情｜英女王感染新冠肺炎並康復後首談病情：非常疲倦與精疲力竭
撰文：洪怡霖
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英國白金漢宮4月10日公布的影片顯示，女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）首度談起感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）時稱感覺害怕，也令她非常疲倦與
根據白金漢宮發布的影片，英女王6日對一名曾須使用呼吸器的確診者談起新冠病毒時說：「這確實讓人非常疲倦和精疲力竭，對吧？這顯然是非常可怕的經歷，這不是個好結果。」
As Patron of the @RoyalLondonHosp, The Queen has marked the official opening of the Queen Elizabeth Unit, which was built in just 5 weeks in response to Covid-19.— The Royal Family (@RoyalFamily) April 10, 2022
👇 Her Majesty joined a video call with staff and patients to hear about their experiences during the pandemic. pic.twitter.com/p5SzMaG4di
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即將迎來96歲生日的伊利沙伯二世2月染疫，當時白金漢宮宣布女王染疫時稱，已接種疫苗的英女王出現輕微、就像傷風的病徵。