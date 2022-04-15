Twitter大股東沙特王子　拒絕Elon Musk收購提議

在2015年以來持有5.2%股份的億萬富翁投資者、沙特王子Al Waleed bin Talal Al Saud拒絕Tesla CEO馬斯克（Elon Musk）的收購價提議後，Twitter股價「閃崩」下跌。



華爾街見聞4月15日報道，當地時間4月14日，高開的Twitter早盤加速回落，美股早盤尾聲時全數回吐盤初近5.8%的漲幅轉跌，刷新日低時日內跌約1.4%，午盤轉漲。

Twitter股價轉跌發生在沙特王子Waleed發推文後。Waleed認為，馬斯克低估了Twitter的價值：「考慮到Twitter的增長前景，我認為馬斯克的54.2美元收購價提議並未接近Twitter的內在價值。」Waleed表示他與投資公司Kingdom Holding Company（KHC）拒絕這項提議。

本周四美股盤前披露的遞交監管方文件顯示，上周才公布買入Twitter的9.2%股份的馬斯克致信Twitter董事長，抨擊公司不能滿足社會言論自由的現狀，提出以每股54.20美元、總價430億美元現金收購Twitter的100%的股份。

圖為2020年3月，馬斯克出席在美國華盛頓舉行的一個講座活動。馬斯克在增持股份後提出收購建議，但暫時被拒。（AP）

馬斯克稱，收購是為了幫助Twitter成為全球言論自由的平台，他要釋放Twitter的非凡潛力。他提議的收購價比他開始投資Twitter前一天溢價54%。這是他最好的、也是最終的報價，並警告，若不被接受，他要重新考慮作為股東的地位。

爆出馬斯克要收購全部股份的消息後，Twitter股價盤前飆升，一度漲約12%。

此後媒體消息稱，Twitter將在周四晚些時候、當地時間下午5時召開全體會議，討論馬斯克的收購；Twitter將根據高盛和律所Wilson Sonsini Goodrich & Rosati的建議評估他的收購提議。

馬斯克此後表示，從技術角度講，他可能買得起收購，但又稱，不確定未來是否真正能收購Twitter，因他根本就不關心收購的經濟效能。

事實上，在上周馬斯克成為Twitter最大股東後又放棄加入該司董事會後，華爾街見聞文章就指出，此舉令人猜測，他可能想收購Twitter，因為只要不在董事會任職，他的持股比例就不受最高14.9%的限制，可以自由增持股份並推動公司變革。

本周四確認馬斯克要收購後，華爾街分析師評價不一，有人認為馬斯克的收購價太低，有人認為合理。

機構Vital Knowledge評論稱，考慮到不到一年前Twitter股價還在70美元，很難想象Twitter的董事會會接受每股54.2美元的報價。而且收購資金可能是個問題，馬斯克的大筆財富都和特斯拉以及Space X有關，如果報價要提升到遠超54.2美元，他可能難以籌到足夠的資金。

給予Twitter中性評級、目標價45美元的Piper Sandler認為，現在形勢進入了未知的領域，但還價是不可能的，這個收購價看來合理。

給予Twitter中性評級、目標價42美元的Wedbush預計，Twitter的收購不會在馬斯克提出的這個價位完成，該司董事會不會考慮收購提議、不會認為馬斯克領導公司的改革最符合公司和股東的利益。