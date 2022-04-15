美國指朝鮮黑客涉嫌入侵《Axie Infinity》盜取6億美元虛擬貨幣

美國財政部4月14日表示，美國證實朝鮮一個黑客集團，與著名 NFT 遊戲《Axie Infinity》日前大量虛擬貨幣被盜竊事件有關。



事發在3月23日，《Axie Infinity》使用的區塊鏈遭黑客入侵並控制，盜走內裏價值6.1億美元的虛擬貨幣。

美國財政部14日證實，這次的盜竊事件與朝鮮的「拉撒路集團」（Lazarus Group）有關。這集團在2014年曾入侵Sony影業，財政部表示，美國意識到朝鮮越來越依賴非法活動，為其大規模殺傷性武器和彈道導彈計劃創造收入。

圖為Axie Infinity遊戲中的截圖，這是目前最著名的NFT遊戲之一。（Axie Infinity截圖）

Chainalysis 和 Elliptic 等的區塊鏈分析公司表示，美國的認定證實了朝鮮是入侵事件的幕後黑手。路透社引述消息人士證實，朝鮮黑客在過去幾週一直是網絡安全公司調查的重點。

財政部發言人表示，華府將尋求發布加密網絡安全指南，以協助防止虛擬貨幣被盜。