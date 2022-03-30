加密貨幣﹑NFT是近年投資的新寵，而在區塊鏈的基礎上，更有著一邊打機，一邊賺加密貨幣的各類區塊鏈遊戲（GameFi）。近日，熱門 GameFi《Axie Infinity》就爆出，被黑客入侵的消息，而當中涉及的金額更高達 6.2 億美元（約46億港元），不禁令人懷疑這些錢包、以至日漸流行的區塊鏈 NFT 遊戲的安全性。



黑容在區塊鏈「打橫行」？

全球全擁約 900 萬名玩家的《Axie Infinity》，其公司 Ronin Network 發出新聞稿，表示發現 bridge 被黑客入侵，從而令錢包內的 173,600 個以太幣（ETH）和 2,550 萬個美元穩定幣（USDC）被盜走，金額高達 6.2 億美元（約46億港元），成為史上最大宗的區塊鏈黑客竊案。

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開發商 Sky Mavis 表示，黑客先入侵 Ronin Network 的跨鏈橋，設法在 Sky Mavis 和 Ronin Network 中取得 5 個驗證節點，並在 3 月 23 日發起虛構的交易要求，從而盜走當中的加密貨幣。而當玩家不滿的是，這個事故竟是到 29 日，由於有用家沒法提取 5,000 個 ETH 才被發現。

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黑客已被盜取的 ETH 轉到其他錢包地（bleepingcomputer 圖片）

加密貨幣安全性成疑

Sky Mavis 在事件爆發後，已關閉 Ronin Bridge 和Katana DEX 服務，並聯同執法部門﹑相關組織﹑追查被盜加密貨幣的位置，雖已追蹤到黑客轉走加密貨幣的錢包地址，不過仍難以保證可以為玩家追回資產。就算在 GameFi 界座擁大量玩家的《Axie Infinity》都出現黑客件事，更令人質疑加密貨幣的安全性。

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資料來源：Bleeping Computer