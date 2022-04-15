習近平同沙特王儲通電話：續推「一帶一路」與「2030願景」對接

撰文：許懿安
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4月15日中國國家主席習近平15日上午同沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）通電話。

習近平請穆罕默德轉達對薩勒曼國王的問候。習近平指出，當前，國際和地區形勢深刻複雜演變，中沙關係戰略性、全局性更加凸顯。過去一年，中沙雙方攜手共進，推動雙邊關係得到新發展。中方將發展對沙特關係置於優先方向，願同沙方一道努力，不斷深化中沙全面戰略夥伴關係，更好造福兩國和兩國人民。

習近平強調，中方支持沙方維護國家主權、安全、穩定，支持沙方自主探索符合自身國情的發展道路，將繼續推動共建「一帶一路」倡議同沙特「2030願景」對接，打造兩國能源、經貿、高技術等領域高水平合作格局。中方支持沙方「綠色中東」倡議，歡迎沙方加入全球發展倡議。中沙應該加強團結，踐行真正的多邊主義，維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序、以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則，維護國際公平正義和發展中國家共同利益。中方願同沙方一道，促進中東地區和平穩定，推動早日達成中國-海合會自由貿易區協定，攜手打造面向新時代的中阿命運共同體。

穆罕默德轉達薩勒曼國王對習近平的問候，再次祝賀中國成功舉辦北京冬奧會、冬殘奧會。穆罕默德表示，中國是沙特的重要全面戰略合作夥伴。近年來，沙中關係在各領域都取得了巨大發展。中國為世界各國經濟發展和政治穩定提供了樣板。沙特高度重視中國的地位，高度重視發展對華關係，堅定恪守一個中國原則，將繼續堅定支持中方在涉疆等核心利益問題上的正當立場，堅決反對任何干涉中國內政的行為，堅決維護各國自主選擇本國政治和人權道路的權利。沙方願同中方加強高層交往，簽署沙特「2030願景」同共建「一帶一路」對接協議，深化經貿、交通、基礎設施、能源等領域合作。沙方願同中方加強在國際和地區事務中的溝通協調，支持中方在重大國際和地區問題上的正義立場，支持阿盟和海合會同中國加強合作。

兩國領導人還就烏克蘭局勢交換了意見。

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