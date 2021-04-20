習近平與沙特阿拉伯王儲通話　稱願在能源等領域全方位合作

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-04-20 22:59

中國國家主席習近平於4月20日與沙特阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）通電話。他指中國願與沙特一起，為能源、經貿、高技術等領域，創造全方位和高水平的合作格局，並加深兩國在國際和地區事務中的協調。

沙特阿拉伯：圖為3月24日，沙特阿拉伯王儲穆罕默德在沙特阿拉伯首都利雅德與中國外長王毅會面。（Reuters）

新華網20日報道，習近平指，兩國是全面戰略夥伴，也是重要合作夥伴。他強調，氣候變化和新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情都是人類面臨的重大挑戰，應該在多邊主義框架內、凝聚各國力量攜手應對。

他又稱，中方支持沙方為推動全球氣候治理和可持續發展提出的倡議和採取的措施，願同包括沙特在內的國際社會一道，堅持共同但有區別的責任原則，推動應對氣候變化《巴黎協定》全面有效實施，攜手構建合作共贏、公平合理的氣候治理體系，推動構建人類命運共同體。

穆罕默德稱，沙特願與中國加深友誼和互信，加強能源、經貿等領域的互利合作，促進沙特「2030願景」和中國「一帶一路」倡議的戰略配合，沙特堅定支持中國在核心利益問題上的正當立場。

他又稱，沙特讚賞中方宣布的國家自主貢獻目標，提出了「綠色沙特」、「綠色中東」等倡議，願同中方就應對氣候變化和環境保護加強戰略合作。