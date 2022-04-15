尹錫悦：強化韓美軍事同盟　要對中國更強硬

韓國候任總統尹錫悦接受美國《華盛頓郵報》採訪時表示，他認為韓國應該依靠與美國的軍事同盟來對中國採取更強硬的政治立場。尹錫悦說，他不認為韓國在經濟上對中國的依賴是單向的。



美國《華盛頓郵報》4月14日刊登尹錫悦專訪報道，描述了尹錫悦的外交政策新目標。

尹錫悦在採訪中稱，韓國近年來對朝中保持警惕，在國際舞台上未發揮積極作用，他公開表態將改變這一局面。

尹錫悦表示，韓國不應只把外交焦點對準韓朝關係，而是應該以韓美關係為基礎，拓展韓國與歐盟和整個亞洲的關係。

他強調，作為位列全球前十的經濟體之一，韓國將發揮更大的作用擔起責任。

報道稱，尹錫悦希望把韓國打造成供應鏈管理、氣候變化、疫苗生產等全球挑戰課題應對領域的關鍵參與者，擺脱目前聚焦朝鮮的外交政策基調。

尹錫悦表示，他正在構想將韓國打造成一個「全球樞紐國家」，而這意味着韓國有必要承擔更多的海外發展援助責任。

他舉例稱，韓國迄今為止承諾向烏克蘭提供1,000萬美元援助——這大約相當於每個烏克蘭人20美分，他認為這個數額是不夠的。他說，他已指示他的工作人員評估首爾如何增加對烏克蘭的援助。

「我們應該參與對俄羅斯的國際壓力運動，現任政府在一定程度上正在這樣做」，尹錫悦說，「當國際社會要求我們更多地參與時，我們需要堅定地表明我們尊重國際規則秩序的態度」。

就中韓關係而言，尹錫悦稱韓國應該依靠與美國的軍事同盟來對中國採取更強硬的政治立場。

尹錫悦認為，韓國在經濟上對中國的依賴並非單向的。他說，各方需要清楚，中方也在依賴韓方。

尹錫悦還表示，在決定是否尋求加入美、日、印、澳四方安全對話（Quad）機制之前，韓國將先對其負責疫苗流通和氣候變化等國際事務的工作小組給予支持與協助。

值得注意的是，尹錫悦在成功當選後的3月25日下午曾與中國國家主席習近平通過電話。韓方表示，雙方就兩國建交30周年之際推動雙邊關係全新發展達成共識，為在尹錫悦就任韓國總統後能早日與習近平會面，雙方商定保持緊密溝通。

就朝鮮問題，《華盛頓郵報》評論稱，尹錫悦將朝鮮列為「主要敵人」，這一立場標誌着他將與他的前任文在寅背道而馳，後者曾竭力促成朝鮮領導人金正恩和時任美國總統特朗普（Donald Trump）之間的朝鮮無核化談判。

報道稱，尹錫悦對朝鮮試射遠程導彈和棄守暫停核試驗承諾表示擔憂，並表示將維持推進對話和人道主義援助的「雙軌」方式。他表示，無論所處形勢如何，我們始終是一個民族。

尹錫悦對朝鮮試射遠程導彈和棄守暫停核試驗承諾表示擔憂，他表示將維持推進對話和人道主義援助的「雙軌」方式。「無論形勢如何，我們始終是同一個民族」，尹錫悦稱。

就日韓關係而言，《華盛頓郵報》表示，日本和韓國之間的關係再次處於幾十年來的最低點之一，這是拜登（Joe Biden）政府擔心的問題，因為它正尋求與兩個主要的亞洲盟友合作，以對抗中國的供應鏈主導地位和朝鮮的核能力。

尹錫悦稱，韓日關係的惡化不利於部分韓企和喜歡去日本旅遊的韓國民眾，並阻礙了首爾與東京和華盛頓的協調能力。

尹錫悦強調，韓日關係惡化是韓美日合作的致命弱點，韓日今後應以頻繁對話和互訪重建信任。他說：「當我擔任總統時，韓日關係會很順利。我確定。」

日本官員對尹錫悦的立場則持謹慎態度。