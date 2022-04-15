外交部回應美國議員訪台：中國軍隊有關行動就是反制

美國再次在台灣問題上挑戰中國，惡化中美關係。美國聯邦參議院參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）等人4月14日參訪中國台灣地區，中國外交部發言人趙立堅回應。



4月15日，中國外交部發言人趙立堅主持例行記者會。有記者就美國國會議員訪問台灣一事提問。

趙立堅表示，中方堅決反對任何形式的美台官方往來。

趙立堅強調，美國國會議員應該遵守美國政府奉行的一個中國政策，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止美台官方交往，更不應該發表不負責任的言論。

趙立堅指出，中方將繼續採取有力措施，堅決維護國家主權和領土完整。

趙立堅說，中國人民解放軍東部戰區已發布有關聲明，中國軍隊的有關行動就是對近期美國包括國會議員團訪台等消極行動的反制。

會上有俄媒記者提問：美國聯邦參議院參議員格雷厄姆等人4月14日參訪中國台灣地區，這是否違背一中原則，中國外交部對此有何評論？

趙立堅對此表示，美方單方面炮製的所謂「與台灣關係法」與中美三個聯合公報原則和國際關係基本準則背道而馳。

趙立堅說，在台灣問題上，美方應該遵守的是一個中國原則和中美三個聯合公報規定，而不是什麼所謂的「與台灣關係法」。

他說，美方應停止美台官方往來和軍事聯繫，停止售台武器，以實際行動落實不支持「台獨」的承諾。

趙立堅明確指出：「和參議員代表團訪台的事情，剛才我已經做了回應，這明顯是違反一個中國原則和中美三個聯合公報的規定。」