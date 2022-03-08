台外交部：同意王毅稱台烏沒有可比性　絕不同意台灣是中國一部份

中國大陸外交部長王毅昨日（7日）表示，台灣問題與烏克蘭問題有着本質區別，沒有任何可比性。最根本的不同在於台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題完全是中國的內政，烏克蘭問題則是俄烏兩個國家之間的爭端。

台灣外交部發言人歐江安今日（8日）表示，王毅稱「台灣與烏克蘭沒有可比性」，這點台灣同意，但台灣是主權獨立國家，台灣絕不同意王毅說台灣是中國的一部份。



中央社報道指，台灣外交部發言人歐江安表示，兩岸互不隸屬是客觀事實，台灣的未來應由台灣2300萬人民自行決定，北京不斷以軍事、外交打壓台灣，想要侵犯台灣的意圖明顯，是破壞台海和平與國際秩序的根源，這也說明為何北京迄今仍不願譴責俄羅斯入侵烏克蘭的舉動。

歐江安又表示，台灣具有戰略關鍵地位，台灣外交部同意台灣與烏克蘭本質完全不同，台灣會持續與友好的民主國家一起努力，捍衛自由民主的生活價值，抵抗專制威權的擴張。

據早前報道，王毅昨日又表示，台海局勢面臨緊張，根源就在於民進黨當局拒不認同一個中國原則，企圖改變兩岸同屬一中的現狀，通過大搞「兩個中國」和「一中一台」，歪曲台灣的歷史，割裂台灣的根脈，到頭來必將葬送台灣的未來。而美國一些勢力為了遏制中國的振興，縱容鼓動「台獨」勢力發展，挑戰和掏空一中原則，嚴重違反國際關係基本準則，嚴重破壞台海和平穩定，不僅會把台灣推向危險的境地，也將給美方帶來難以承受的後果。

王毅稱，海峽兩岸歷史同源，文化同根，同屬一中。台灣的前途希望在於兩岸關係和平發展，在於實現國家的統一，而不是依靠什麼外部的「淡倉支票」。「挾洋謀獨」沒有出路，「以台制華」注定失敗，台灣終會回到祖國的懷抱。