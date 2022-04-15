烏克蘭・持續更新｜爆炸聲響徹烏東烏西　基輔郊區遭空襲

俄烏戰事在4月16日踏入第52日，雙方至今仍未達成停火協議，烏東戰火愈趨密集。聯合國指出，戰爭爆發至今已經造成近二千名平民喪生、傷者人數亦有2600人以上。以下為有關這次俄烏戰事的最新消息。



最新重點：

・烏克蘭總統警告，世界應為普京使用核武的可能性做好準備。

・美國中央情報局局長稱擔心俄羅斯或會在走投無路時使用核武。

・美國總統拜登稱，華府很快會決定是否派高官到基輔，以表示對烏克蘭的支持。

4月16日最新消息

1707 烏克蘭基輔市長克利奇科（Vitali Klitschko）表示，基輔東部郊區達爾尼茨基區受襲並發生爆炸，救援人員已奉召到場，暫時未知傷亡情況，他促民眾注意防空警報，留在安全地點。

烏克蘭媒體稱，西部重鎮利沃夫以及東部地區城鎮16日亦傳出爆炸聲，也曾響起防空警報。地區軍官稱，防空系統正在發揮作用。

炮擊一夜之間導致多地至少2死10多人傷，惟大部份地區傷亡情況詳情未明。

1630 俄羅斯國防部：俄羅斯軍隊一夕之間擊中811個烏克蘭目標。

1534 俄外交部稱，俄羅斯提前終止在聯合國人權理事會的成員身份，以防出現「利比亞情況」且避免其權利在理事會受到損害。

1516 英國小報《每日郵報》4月16日報道，俄黑海艦隊「莫斯科」號導彈巡洋艦爆炸後沉沒，分析人士和專家今天警告稱它可能載有核彈頭。利沃夫軍事智庫的負責人Mykhailo Samus、烏克蘭報紙《國防快報》都警告稱，「莫斯科」號可能攜帶了兩枚核彈頭，設計用於安裝在P-1000「航母殺手」導彈上。

1115 多家外媒與專家警告，莫斯科號遇襲時艦上可能搭載了2枚核彈頭，它爆炸沉沒可能構成「斷箭事件」。此外，事發時約有510名軍兵，僅確定50人獲救，據悉仍有450人失蹤。

斷箭（Broken Arrow）美軍用以指稱定義核子與輻射意外與事件程度的用語，意即涉及核武、核彈頭或核元件之意外事件，但是沒釀成核戰的危險。這包括意外或不明的核爆炸、核武起火、輻射污染、核資產丟失或被盜竊等。

0932 當地時間15日，據英媒援引消息人士證實，烏克蘭總理什梅加爾（Denys Shmygal）以及其他烏克蘭高級財政官員下週在國際貨幣基金組織和世界銀行春季年會期間訪問美國首都華盛頓。

0904 烏克蘭國防部稱俄軍致力企圖拿下馬里烏波爾，更首次出動Tu-22М3遠程轟炸機襲擊。頓涅茨克州長基里連科（Pavlo Kyrylenko）向CNN指出，烏軍仍在奮力捍衛馬里烏波爾。

分析家稱，這個城市仍有可能是今後一週第一個被攻陷的大城市。俄軍倘拿下它，便會取得亞速海沿岸的控制權，以及成為烏克蘭與克里米亞半島的橋樑。俄羅斯在2014年吞併了克里米亞。

烏克蘭國防部發言人15日稱，馬里烏波爾的情況仍複雜，俄軍仍集中更擊這個港口城市的工業區，以及首次使用Tu-22М3遠程轟炸機襲擊該市。不過他說俄軍仍未能完全控制馬里烏波爾。

0901 俄黑海艦隊旗艦「莫斯科」號導彈巡洋艦於4月14日在暴風雨中沉沒，對於其艦體嚴重受損的原因，俄烏各執一詞。澤連斯基對烏方在此事件中是否起到了作用持「謹慎」態度。

「我們知道它已經不存在了。對我們來說，它是對抗我們國家的強大武器，所以它的沉沒對我們來說不是悲劇。我希望你們，其他人，都能意識到這一點。俄羅斯聯邦攻擊我們國家的武器越少，對我們愈好，他們的能力就愈差。這是很重要的。」

央視4月16日報道，俄羅斯聯邦委員會（議會上院）「維護國家主權委員會」主席克里莫夫（Andrey Klimov）表示，俄羅斯在烏克蘭的「特別軍事行動」將很快結束，俄羅斯不打算延長時間。

0734 德國財長林德納（Christian Lindner）證實，柏林方面決定在國防開支增加20億歐元的國際援助，當中大部分都於用於烏克蘭採購軍事裝備方面。

0700 澤連斯基表示，他與軍方將領及情報部門首長討論馬里烏波爾的前途，但拒絕透露細節，強調基輔方面採取一切方式拯救當地民眾。

0652 德國經濟部長哈貝克（Robert Habeck）呼籲民眾在復活節期間減少使用暖氣，並在出行時乘坐火車或踏單車，為減少對俄羅斯能源依賴踏出一步。

0622 澤連斯基發表每日講話，呼籲全球向烏克蘭提供更多武器，加強實力，同時進一步制裁俄羅斯，令這場戰爭可以早日結束。他亦指政府正重建多個地區，恢復電力和公共服務，希望部分恢復正常生活。

0510 教宗方濟各（Pope Francis）接受意大利RAI電視台訪問，稱多國接收烏克蘭難民的態度遠比世界其他地方開放，暗指有種族主義問題。他指出外界將難民被分為一、二等，並以膚色、出身地等區分，強調戰亂期間，最受影響的人永遠都是弱勢社群。

0450 烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）表示，當地在15日有2864人透過人道走廊撤離，當中有363人來自馬里烏波爾。不過烏克蘭檢察總長辦公室指，俄軍曾在14日攻擊哈爾科夫州伊久姆市（Izium）的撤離巴士，初步數據顯示事件導致7死27傷。

0300 烏克蘭南部港口城市尼古拉耶夫（Mykolaiv）市長維塔利・金（Vitaliy Kim）指，市內當日有5人死於轟炸；第二大城市哈爾科夫（Kharkiv）則指俄軍轟炸造成7死34傷，其中一名死者為7個月大的嬰孩。

0145 《華盛頓郵報》引述消息人士報道，烏克蘭總統澤連斯基與美國總統拜登通話時，要求華府將俄羅斯列為「資助恐怖主義國家」。目前美國將朝鮮、古巴、伊朗及敘利亞列入該名單。

0123 路透社引述一名美國政府高層官員指，華府認為莫斯科號是遭兩枚烏克蘭導彈擊沉，並認為艦上有船員傷亡，但無法掌握數字。

0019 烏克蘭內政部顧問格拉先科（Anton Gerashchenko）在Telegram發聲明，稱俄軍黑海艦隊旗艦莫斯科號艦長庫普林（Anton Kuprin）在爆炸中陣亡。

0010 基輔地區警方指，俄軍撤出當地後，區內發現超過900具平民遺體，而且根據數據顯示，95%遇難者都是死於槍傷。

2355 基輔市長克利奇科（Vitali Klitschko）表示，計劃為市內與俄羅斯有關的地標改名，例如將象徵基輔與莫斯科友好的「友誼廣場」改名為「馬里烏波爾英雄廣場」。

2334 烏克蘭總統澤連斯基接受CNN訪問時稱，世界要準備普京可使用核武的可能性。

2333 俄羅斯外交部：俄羅斯宣布驅逐歐盟駐俄羅斯代表團18名工作人員。

烏克蘭：圖為2022年4月15日，烏克蘭克拉馬托爾斯克一座被砲擊破壞的住宅大樓。（AP）

回顧4月15日時局：