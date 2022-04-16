烏克蘭局勢｜基輔地區發現逾900具平民遺體　大部分遭槍殺

烏克蘭警方4月15日表示，俄軍撤出基輔（Kyiv）地區後，當局在區內發現超過900具平民遺體，而且大部分遇難者都是遭槍殺。



美聯社報道，基輔地區警察局長涅比托夫（Andriy Nebytov）指，該批遺體被棄屍街頭或被草草埋葬，而且根據警方數據顯示，有95%遇難者都是死於槍傷。據他了解，俄軍佔領當地期間，在街上任意處決平民。

涅比托夫表示，在這批死者中，來自布查鎮（Bucha）的佔最多，一共有350人以上。他提到俄軍控制當地時，曾追蹤發表過立場極為親烏克蘭言論的民眾。而在他們被殺後，工人隨即將死者埋葬

這次發現比烏克蘭政府差不多兩週前公布的人數多一倍，涅比托夫稱當局每日都在瓦礫中及亂葬崗發現更多遺體。

另外《華盛頓郵報》同日引述消息人士指，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）最近與美國總統拜登（Joe Biden）通話時，曾要求華府將俄羅斯列為「資助恐怖主義國家」，但拜登沒有正面回應。

報道引用美國國務院資料，如果一個國家多次為國際恐怖主義提供支持，美國可以將該國列入名單上。目前朝鮮、古巴、伊朗及敘利亞都是榜上有名。