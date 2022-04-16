澤連斯基警告：普京可能使用核武　全世界都應作準備

在俄羅斯海軍旗艦「莫斯科」號沉沒之後，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）再度警告俄羅斯有可能使用核武器的風險。



美國有線新聞網絡（CNN）4月15日播出對烏克蘭總統澤連斯基的獨家採訪，澤連斯基在受訪時公開警告說，「世界上所有國家」都應該為俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在對烏行動中使用戰術核武器的可能性做好準備。

報道稱，澤連斯基當地時間4月15日在位於基輔的總統辦公室接受了CNN記者Jake Tapper的採訪。

澤連斯基表示，普京可能會轉向核武器或化學武器，因為他不重視烏克蘭人民的生命。

「不僅是我，全世界、所有國家都必須擔心，因為這可能不是真實的訊息，但可能是事實」，澤連斯基說到這裏時轉用英語來強調他的觀點。

「我們應該想的不是害怕，而是做好準備。但我認為，這不是烏克蘭的問題，不僅是烏克蘭的問題，也是全世界的問題」，他繼續說。

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）3月曾公開表明，如果國家面臨「生存」威脅，俄羅斯就可以使用核武器。

美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）4月14日在佐治亞理工大學發表講話時也警告，世界不應該低估俄羅斯總統普京，「考慮到普京總統和俄羅斯領導層可能會感到絕望，鑑於他們迄今為止在軍事上遭遇的挫折，我們任何人都不能對可能訴諸戰術核武器或低當量核武器所構成的威脅掉以輕心」。

不過，伯恩斯承認美國情報部門還沒有看到證據表明莫斯科準備釋放其核武庫中的任何一部分。「雖然我們看到克里姆林宮在言辭方面採取了一些姿態，提高了核警戒級別，但到目前為止，我們還沒有看到很多那種會加劇這種關切的部署或軍事動向的實際證據」。

澤連斯基在採訪中還談到了俄羅斯旗艦「莫斯科」號的沉沒。

俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科」號導彈巡洋艦於4月14日在暴風雨中沉沒，對於其艦體嚴重受損的原因，俄烏雙方各執一詞。烏克蘭稱這是導彈襲擊的結果，而俄羅斯則聲稱這是由於彈藥爆炸引起的火災。

CNN稱，一名美國高級國防官員15日表示，兩枚烏克蘭「海王星」反艦導彈擊中了「莫斯科」號，一名美國官員進一步透露，此次襲擊和隨後的沉沒是由烏克蘭導彈造成的。

不過，澤連斯基對烏方在此事件中是否發揮了作用持謹慎態度。

「我們知道它已經不存在了。對我們來說，它是對付我們國家的有力武器，所以它的沉沒對我們來說不是悲劇。我希望你們，其他人，都意識到這一點。俄羅斯聯邦攻擊我們國家的武器越少，對我們越好，他們的能力就越差。這是很重要的。」

俄方損失重要軍艦之後，一些西方政客和媒體趁機發起唱衰俄軍的輿論攻勢，聲稱這對俄羅斯而言意味着「沉重打擊」，外界對俄海軍能力的看法將因此動搖。

不過也有分析人士認為，俄羅斯在烏克蘭的軍事行動主要在陸上展開，失去「莫斯科」號產生的影響相對有限。