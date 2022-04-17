烏克蘭｜俄要馬里烏波爾烏軍投降　澤連斯基：殲滅烏軍就終止和談

俄羅斯國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）聲稱，已經全面佔據馬里烏波爾（Mariupol）市區，區內已經沒有烏克蘭部隊，並在亞速鋼鐵廠（Azovstal Iron and Steel Works）封阻多名士兵。



俄羅斯塔斯社（TASS）報道，俄羅斯國防部向馬里烏波爾的烏克蘭守軍發最後通牒，要求對方在莫斯科時間17日早上6時（香港時間17日早上11時）投降。目前僅少部分烏克蘭士兵仍然留在亞速鋼鐵廠，俄方稱如果他們在限定時間前棄械投降，可以保存他們性命。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）向烏媒表示，若在馬里烏波爾的最後一批守軍被殲滅，就意味烏俄兩國會結束任何形式的談判。

澤連斯基形容馬里烏波爾的局勢面臨人道危機，並斥責俄方故意試圖摧毀身處那裏的所有人。

彭博社引述消息人士稱，英超球會車路士（Chelsea）班主、俄羅斯富商艾巴莫域治（Roman Abramovich）前往烏克蘭基輔，試圖重啟俄羅斯和烏克蘭之間陷入僵局的和平談判。

消息人士指，與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁）關係密切的艾巴莫域治已與烏克蘭談判代表會面，討論重啟和平談判事宜。艾巴莫域治的發言人拒絕置評。