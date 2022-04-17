莫斯科號沉沒後首次　俄羅斯發布影片：海軍司令會見船員

俄羅斯國防部4月16日公布片段，顯示海軍司令葉夫梅諾夫（Nikolai Yevmenov）與黑海艦隊旗艦莫斯科號（Moskva）船員會面，是該艦日前沉沒後，官方首次公開船員情況。



英國廣播公司（BBC）報道，有關片段在克里米亞港口城市塞瓦斯托波爾（Sevastopol）拍攝，葉夫梅諾夫與兩名軍員接見一批為數大約100人的莫斯科號船員。俄羅斯本週稱，全艦人員生還。

葉夫梅諾夫之後在訪問表示，這批船員正留在塞瓦斯托波爾海軍基地，並會繼續為海軍效力。

俄羅斯國防部在14日宣布，莫斯科號曾經起火並引起火藥庫爆炸，在拖曳途中於黑海的風浪中沉沒，但沒有透露起火原因或傷亡人數。

烏克蘭方面指，莫斯科號遭烏軍的兩枚海王星（Neptune）導彈擊中，並稱艦長庫普林（Anton Kuprin）海軍上校在事件中殉職。美國防部也相信，莫斯科號是在被海王星導彈擊中後沉沒的。

莫斯科號為光榮級（Slava）導彈巡洋艦，在1976年建成，原名「光榮」，它於1983年正式服役，並在2000年改名為莫斯科號，成為黑海艦隊旗艦。有分析認為，戰艦沉沒事年會對俄軍士氣構成打擊。