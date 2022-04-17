烏克蘭馬里烏波爾守軍無視勸降　留守鋼鐵廠　俄威脅殲滅

俄羅斯稱向仍在烏克蘭馬里烏波爾（Mariupol）抵抗的烏軍稱，可向他們提供一個「投降走廊」，只要他們放下武器便能保命。但市長顧問安德留申科（Petro Andriushchenko）稱烏軍以繼續戰鬥作為回應。



俄媒17日較早時引述俄國防部報道，馬里烏波爾市區已經沒烏軍，並在亞速鋼鐵廠（Azovstal Iron and Steel Works）封阻多名士兵。但安德留申科稱，烏軍在工廠的抗擊仍然持續。工廠被視為該市戰事的「堡壘」。

俄塔社稱俄國防部16日向馬里烏波爾的守軍發出最後通牒，要求對方在莫斯科時間17日早上6時（香港時間早上11時）投降並離開該市。

外界估計該市及周邊仍有10萬人。大部份地方已被俄軍控制，但有一小撮烏軍仍在團結地反抗。

俄軍最近數周在重新集結與調整後，於烏東集中兵力，該處戰況愈趨激烈。美國有線新聞網絡（CNN）17日引述當地官員稱，盧甘斯克（Luhansk）克列緬納亞（Kreminna，暫譯）及利斯坎斯科（Lysychansk，暫譯）兩市炮擊持續，民用設施如市場等受襲。

俄國防部稱，烏東有數十軍事設施已被催毀，當中包括彈藥庫，它們位於克列緬納亞、北頓涅斯克（Severodonetsk）以及盧甘斯克與頓涅茨克（Donetsk）的小鎮附近。