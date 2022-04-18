烏克蘭外長：俄烏最近幾週無高級別會談　馬里烏波爾成談判紅線

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）稱，俄羅斯和烏克蘭之間最近沒有任何外交部層面的外交溝通，他將馬里烏波爾港的局勢稱為「可怕」，表示這可能是談判道路上的一條「紅線」。



據英媒4月17日報道，烏克蘭外長庫列巴當日接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）新聞部門採訪時稱，「馬里烏波爾可能是一條紅線」。

庫列巴表示，「最近幾週，我們與俄羅斯外交官在外交部層面沒有真正的接觸」，「唯一的接觸層面是由各機構代表和議會成員組成的談判小組。他們繼續在專家層面進行磋商，但沒有進行高級別會談」。

庫列巴稱，馬里烏波爾的局勢可能是雙方談判道路上的一條「紅線」。他預計未來幾週「烏克蘭東部地區的激烈戰鬥將加劇」。

據俄媒報道，俄羅斯國防部4月16日向馬里烏波爾的烏克蘭守軍發出最後通牒，要求對方在莫斯科時間17日早上6時（香港時間17日早上11時）投降並離開該市。

但馬里烏波爾的烏克蘭士兵17日拒絕了俄羅斯的最後通牒，他們以工廠為「堡壘」繼續戰鬥。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）16日曾表示，如果困在馬里烏波爾的守軍被殲滅，將會終止已陷入僵局的烏俄和談。

澤連斯基16日接受烏克蘭真理報網站訪問時稱，「殲滅（在馬里烏波爾的）我軍人員，將會終止烏克蘭與俄羅斯之間的任何談判」。