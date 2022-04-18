疫情｜韓國逾4.7萬確診創10週新低　解除社交距離措施

韓國4月18日解除包括私人聚會、活動和集會人數限制在內維持社交距離和限制公眾聚集場所營業時間的措施之際，再多逾4.7萬人確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），降至10週以來新低。



根據韓聯社，政府不再限制大型聚餐，婚禮、大型演唱會、大規模活動和集會等的人數，而食肆、咖啡廳、娛樂設施、卡拉OK場所、洗浴中心和健身房等均可營業至淩晨。

中央防疫對策本部18日指，韓國新增47,743確診，累計16,353,495人受感染。死亡總人數達21,224人，較前一天多132人，重症患者則有850人，減少43人。

其他國家疫情方面，根據美國約翰斯·霍普金斯大學（JHU）的數據，截至18日上午9時20分，全美累計80,632,301人確診，死亡累計988,618個。

緬甸從17日、即緬曆新年起重新開放國內約60間戲院，由於疫情，當地戲院2020年3月16日開始關閉至今。