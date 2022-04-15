疫情｜美國FDA首批新冠病毒呼吸測試　3分鐘內有結果

4月14日，美國食品及藥物管理局（FDA）發布首份使用呼出氣體來檢測被採樣者是否感染新冠病毒的緊急使用授權（EUA），主要檢測呼出氣體中與新冠病毒感染有關的5種揮發性有機化合物（VOCs）。

財聯社4月15日報道，FDA表示，InspectIR COVID-19呼吸分析儀大約只有一件隨身行李大小，因此採集和分析可在同一個環境進行，如醫院和其它移動檢測場所。最重要的是，它可以在不到三分鐘的時間內給出結果。

FDA的設備和放射診療健康中心主任Jeff Shuren博士在一份聲明中指出，「FDA繼續支持新型COVID-19檢測的發展，其目標是提高技術，以幫助解決當前的流行病和更好地為美國下一個公共衛生緊急情況做準備。」

據了解，InspectIR COVID-19呼吸分析儀使用一種稱為氣相色譜-質譜（GC-MS）的技術來分離和識別化學混合物，並能快速檢測出呼出的氣體中與SARS-CoV-2感染有關的5種揮發性有機化合物（VOCs）。

當InspectIR COVID-19呼吸分析儀檢測到SARS-CoV-2的VOC標記物存在時，將返回一個推定（未經確認的）陽性檢測結果，並應通過分子檢測予以確認。陰性結果也應該考慮病人近期與新冠肺炎的相關的病史和臨牀病症，因為他們並沒有排除SARS-CoV-2感染。這不應被用作治療或管理病人管理的唯一決策依據。

根據FDA發布的聲明，在一項針對2,409人的研究中，InspectIR COVID-19呼吸分析儀正確識別出陽性樣本的概率為 91.2%，並且在隨後的一項評估其對新冠病毒奧密克戎（omicron）變體的有效性的研究中也表現良好。

FDA表示，InspectIR 預計它最終將能夠每周生產約100台Covid-19呼氣分析儀，每台每天可以進行約160次測試。該機構表示，在InspectIR目前的生產水平下，Covid-19呼氣分析儀每月可以將美國的測試能力提高約64,000個樣本。