日本吉野家高層演講引發爭議：市場推廣就像讓純潔少女對毒品上癮

日本吉野家一名公司高層人員4月16日在早稻田大學演講時稱，向年輕女性顧客進行市場推廣，像是「讓純潔少女毒品成癮」。這番言論在網上發酵，惹來不少批評。吉野家就此公開道歉，表示將研究其討論處分等事宜。



日本共同社及J-CAST電子報稱，吉野家常務董事兼企劃本部長伊東正明受邀於在早稻田大學為在職人士開設的市場推廣講座上擔任講師，合計有29堂課，要價385,000日圓。

出現爭議的是講座第一場演講內容。

有參加者在社交網絡發文稱，伊東在演講中稱，向年輕女性顧客進行市場推廣，就像是「讓純潔少女毒品成癮」，並說「對從鄉下來還搞不清楚狀況的女孩，要在她還天真純潔的時候讓她牛丼中毒，要是會讓男人請客吃高級料理，就絕不會吃牛丼。」

圖為吉野家常務取締役企劃本部長伊東正明。（YouTube Advertisers頻道影片截圖）

網民開始對伊東的言論進行熱烈的討論。吉野家公關接受媒體訪時稱，這些言論不是公司立場，伊東雖是想表達希望讓曾來光顧的客戶持續來消費，但他在講座使用的言詞表現非常不適當。

吉野家稱，從人權與性別觀點來看，這些言論不能被允許；對於導致講座參加者、主辦單位與吉野家顧客感到困擾與不快，公司由衷致歉。

伊東在演講舉行隔天向主辦單位進行書面道歉，日後將親身前往當面道歉；吉野家則將研究並討論處分等後續措施。