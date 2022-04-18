美國「亞洲沙皇」坎貝爾率團訪問3太平洋島國　包括所羅門群島

中國與所羅門群島草簽安全協議持續引發美國極大擔憂，白宮宣布將於本周派多名高官訪問所羅門群島等三個太平洋島國。



據白宮官網發布的聲明，白宮4月18日宣布，美國國家安全委員會印度-太平洋事務協調員坎貝爾（Kurt Campbell）與國務院負責東亞和太平洋事務的助理國務卿克里滕布林克（Daniel Kritenbrink）本周將率領美國政府代表團，訪問斐濟、巴布亞新畿內亞和所羅門群島這三個太平洋島國。

聲明稱，在夏威夷，該代表團將與美國印度-太平洋司令部的高級軍事官員和區域夥伴進行磋商。

在斐濟、巴布亞新畿內亞和所羅門群島，美國政府代表團將會見這三個太平洋島國的政府高級官員。

2022年2月，美國宣布將在所羅門群島開設大使館。英媒稱，這是拜登（Joe Biden）政府向印度-太平洋地區投入更多外交和安全資源的努力的一部分，以對抗中國尋求更大影響力的努力。

3月30日，中國駐所羅門群島大使和所羅門群島外交與外貿部草簽了《中所雙邊安全合作框架協議》。

所羅門群島總理辦公室4月1日表示，該協議沒有邀請中國在所羅門群島建立軍事基地。

4月13日，中國外交部發言人趙立堅在例行記者會上表示，中國和所羅門群島的安全合作，基於相互平等，互利共贏原則，是兩國主權範圍內的事，符合國際法和國際慣例。

趙立堅指出，中所安全合作，不針對任何第三方，與所羅門群島同其他國家合作互不衝突。有關國家應該秉持客觀理性態度看待，尊重中所兩國主權和自主選擇。