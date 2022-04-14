澳洲阻止與中國簽協議未果　美國派官員前往所羅門群島

中國與所羅門群島簽署安全合作協議後，澳洲多次派出官員前往所羅門群島進行阻止未果，白宮官員近期也將出訪所羅門群島。



據法媒4月13日報道，澳洲國際發展和太平洋事務部長薩撒加（Zed Seselja）4月12日出訪所羅門群島，為阻止中所協議作「最後遊說」。

薩撒加與所羅門群島總理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）會面後發布聲明表示，要求索加瓦雷考慮「不去簽署該協議，同時本着區域開放和透明的精神，與我們的區域安全框架保持一致，與太平洋大家庭一同協商」。

薩撒加稱，「澳洲對索加瓦雷最近發表的聲明表示歡迎，所羅門群島在這份聲明中指出，澳洲仍然是該國首選的安全合作夥伴。索加瓦雷還承諾，所羅門群島永遠不會被外國勢力用作軍事基地或其他軍事機構駐地」。

法媒提到，薩撒加本次對所羅門群島的出訪之前，美國副國務卿舍曼（Wendy Sherman）和所羅門群島外交部長馬內萊（Jeremiah Manele）已商議，時隔29年，重新開放美國駐霍尼亞拉大使館。舍曼的發言人對澳洲方面表示，舍曼本人對印太地區的近期事態發展感到憂慮。

另據英媒消息，白宮亞洲事務高級官員坎貝爾（Kurt Campbell）將在4月晚些時候訪問所羅門群島。

中國外交部發言人汪文斌3月31日證實，中國和所羅門群島已經簽署了安全合作協議，同時強調雙方合作不具有軍事性質。所羅門群島總理索加瓦雷也表示，中國不會設立軍事基地，批評其他國家對所羅門群島與中國進行安全談判強烈反應是「非常侮辱性的」。