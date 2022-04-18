巴基斯坦駐華大使：中巴經濟走廊或將擴展至阿富汗

巴基斯坦駐華大使莫因・哈克（Moin ul Haque）4月18日在接受《環球時報》記者採訪時表示，中國和巴基斯坦之間的「鋼鐵友誼」經得起時間檢驗並且永恆，無論政府或領導層如何更迭，巴基斯坦對這種卓越、重要的關係已經達成共識。



他稱，「夏巴茲總理是中國的老朋友，他欣賞中國的快速發展和經濟進步，過去曾與中國政府密切合作，完成許多中巴經濟走廊的項目，為加強巴中友誼做出寶貴貢獻」。

日前，夏巴茲・謝里夫日當選巴基斯坦第23屆總理。在隨後的議會演講中，夏巴茲表示，發展巴中關係是巴外交最重要和優先事項，中國是巴久經考驗的朋友，巴中友誼偉大永恆，任何人都無法撼動。巴方將以更大熱情和動力推動中巴經濟走廊建設。

在1997年至2018年間，夏巴茲曾三次擔任旁遮普省首席部長。在此期間，夏巴茲採取有力措施推動中巴經濟走廊項目落地，包括拉合爾橙線軌道交通項目、卡拉奇至拉合爾高速（蘇庫爾至木爾坦段）、薩希瓦爾燃煤電站等標誌性項目。

莫因・哈克在18日的一次書面專訪中告訴《環球時報》記者，按時完成中巴經濟走廊項目的堅定承諾讓夏巴茲・謝里夫總理聞名遐邇，他成功推行許多大型項目，涉及發電、公路運輸、健康和社會等多個領域。「除重點項目外，相關經濟特區早日投入運營，通過加強信息通訊技術、科技以及農業合作，進一步帶動工業產值和高質量發展將是新政府的首要目標，」這位巴基斯坦外交官表示，「我們還將繼續加快推進瓜達爾港和自貿區的建設，促進區域的互聯互通和經濟的一體化」。

巴基斯坦歷來與美國保持着良好關係。面對新出現的地緣政治形勢，巴基斯坦如何在與美國保持良好關係的同時，繼續加強與中國的全天候戰略合作夥伴關係？對此，莫因・哈克表示，發展與世界各國的友好關係，共同致力於世界的和平與穩定，是巴基斯坦外交政策的基本原則。作為一項政策，巴基斯坦不贊成集團政治，而是希望通過建設性的交往與合作，尋求促進和平、發展與安全的國際關係。

他解釋說，巴基斯坦視美國為重要國家，在各領域合作中有着密切的聯繫，希望在「平等」和「利益共享」的原則下保持這種關係。同時，作為鄰國、全天候戰略合作夥伴、值得信賴的朋友，巴基斯坦高度重視與中國的特殊友誼，這是「外交政策的基石」。回顧過去70年來的友誼，巴中兩國在國際政治風雲變幻中始終站在一起，在共同關心的問題上相互給予最大支持。

莫因・哈克表示，令人欣慰的是，兩國的互利合作現已拓展到經貿往來、人文交流、文化合作、科技合作等新的領域。這不僅為兩國的友誼增添了新的深度和維度，也為未來的交往奠定了基礎。他說，「世界正處於新時代的開端，我們兩國致力於進一步深化友誼，維護共同利益，促進兩國的繁榮進步和地區的和平穩定」。

巴基斯坦駐華大使莫因・哈克。（巴基斯坦駐華大使館圖片）

由於多種原因，巴基斯坦正面臨嚴峻的經濟挑戰。新總理將如何解決這些問題？中巴兩國合作是否會有所幫助？莫因・哈克對《環球時報》記者說，在過去兩年裏，新冠肺炎疫情導致全世界都面臨着嚴重的經濟困難。近期的俄烏衝突進一步加劇了經濟問題，尤其是供應鏈中斷、商品價格飛漲的發展中國家。巴基斯坦也受到重創，面臨經濟和金融的萎縮。

他介紹說，在國民議會的首次演講中，夏巴茲・謝里夫總理詳細闡述了巴基斯坦所面臨的經濟挑戰，宣佈振興經濟的救濟措施。宣誓後不久，他便與著名經濟學家們舉行會議，就經濟、發展和貿易等問題交換意見。

「作為巴基斯坦最大的貿易夥伴和外國直接投資的主要來源地，中國在巴基斯坦經濟復甦和長期發展議程中佔有舉足輕重的地位。」這位巴基斯坦駐華大使告訴《環球時報》記者，「我們希望中國國有企業和民營企業的投資有利於促進巴基斯坦的經濟增長，創造就業機會。作為農業大國，巴基斯坦也期待擴大農產品和食品的對華出口」。

一段時間以來，巴基斯坦為戰勝恐怖主義和極端主義的威脅做出巨大犧牲，這些努力得到包括中國在內的國際社會的認可。莫因・哈克表示，巴基斯坦在「人員損失」和「經濟成本」方面的犧牲是無與倫比的，巴基斯坦無比珍視中國的認可。巴基斯坦已建立完善的安全機制，以確保所有中巴經濟走廊項目和人員的安全。

第三次阿富汗鄰國外長會日前在中國安徽屯溪舉行，中國、巴基斯坦等七國外長或高級代表出席。在談及巴中合作將如何促進阿富汗的經濟發展時，莫因・哈克對《環球時報》記者表示，巴基斯坦認為，一個和平、繁榮、穩定的阿富汗對本地區的共同發展至關重要，巴方願與中方在這方面開展合作，共同協助阿富汗實現這些目標。

這位巴基斯坦外交官稱，屯溪倡議致力於支持阿富汗經濟重建及務實合作，是強調周邊國家在人道主義援助、互聯互通、經濟重建、農業和社會等領域所做努力的重要一步。巴基斯坦和中國也對將中巴經濟走廊擴展至阿富汗表現出興趣，這將為阿富汗的基礎設施建設，以及與地區的互聯互通和一體化鋪平道路。