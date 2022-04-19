美國考慮把俄羅斯列為支持恐怖主義國家

在實施一系列對俄羅斯的制裁之後，美國放出風聲，稱考慮將俄羅斯列為「支持恐怖主義國家」。



據美國有線新聞網絡（CNN）4月18日報道，一名美國政府高級官員聲稱，美國國務院正在「尋找一切可用的方法」讓俄羅斯為俄烏戰爭負責，包括可能將俄羅斯列為支持恐怖主義的國家。該官員稱，這可能需要數週時間才能做出決定。

報道稱，美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）18日接受CNN訪問時就「將俄羅斯列為支持恐怖主義的國家」的可能性表示，美方正在仔細研究相關的事實與法律，「無論是這項授權，還是法律賦予我們的任何其他授權，我們都將在有效和適當的情況下實施。」

根據美國國務院的定義，支持恐怖主義的國家是「一再為國際恐怖主義行為提供支持」的國家。目前只有4個國家被美國列為支持恐怖主義的國家：朝鮮、伊朗、古巴和敍利亞。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）在和美國總統拜登（Joe Biden）最近的一次電話交談中曾向拜登請求將俄羅斯列為支持恐怖主義的國家，以加大國際社會對俄羅斯的譴責力度。不過拜登並未對其請求作出承諾。

CNN稱，美國已經因烏克蘭戰爭對俄羅斯實施了嚴厲制裁，但將俄羅斯列入名單將是一個象徵性的舉動，也將給俄羅斯經濟帶來更大的損失。這將導致諸如禁止俄羅斯購買某些可用於商業或軍事的物品等行動，以及對仍在與俄羅斯進行某些貿易的其他人和國家實施制裁。