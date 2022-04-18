疑似俄羅斯莫斯科號沉沒前照片曝光 船身傾斜失火冒黑煙
撰文：聯合新聞網
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俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva）14日遭烏軍以「海王星」（Neptune）反艦飛彈擊中沉沒，一張未經證實、疑似是莫斯科號在海上遇難的照片已在網上瘋傳。
多家外媒報道，從曝光的照片中可以見到船艦的損壞非常明顯、並起了明顯的大火，沿著船體上部邊緣都可以看到燒焦，表明內部有大範圍的火災損壞，而它的救生筏已經全部部署在船尾附近。
疑似俄羅斯莫斯科號失火冒黑煙照曝光。
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軍事觀察人士認為這張照片的真實性相當高，倫敦國王學院戰爭研究系的博士生李（Rob Lee）在Twitter上表示「看起來像一張合理的照片」。專門分享情報的知名Twitter帳號「OSINTtechnical」也指出「我無法驗證其真實性，但這是艘俄羅斯的「光榮級巡洋艦」（Slava-class cruiser），我認為從未有一艘會以這種方式被摧毀」。
縱使烏克蘭軍方聲稱是用飛彈擊沉莫斯科號，但俄羅斯仍堅稱是船艦起火後導致沉沒，並強調船上人員都順利撤離。
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