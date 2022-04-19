與俄駐華大使會晤　中國副外長：將一如既往同俄羅斯加強戰略協作

撰文：王忠會
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俄烏衝突爆發以來中俄關係走向備受矚目，中國副外長樂玉成會見俄羅斯駐華大使，表態「中方將一如既往同俄方加強戰略協作」。

據中國外交部官網於4月19日發布的消息，4月18日，中國外交部副部長樂玉成會見俄羅斯駐華大使傑尼索夫（Andrey Denisov），就中俄關係和國際地區形勢交換意見。

樂玉成表示，在中國國家主席習近平和俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）掌舵領航下，中俄新時代全面戰略協作夥伴關係持續高水平發展，各領域合作不斷加強。

樂玉成介紹說，2022年第一季度，中俄雙邊貿易額達382億美元，增長近30％，充分顯示出兩國合作的巨大韌性和內生動力。

樂玉成強調，「不論國際風雲如何變幻，中方將一如既往同俄方加強戰略協作，實現合作共贏，攜手維護雙方共同利益，推動建設新型國際關係和人類命運共同體。」

傑尼索夫表示，俄方始終視發展對華關係為外交優先方向，願按照兩國元首指明的方向，進一步深化兩國全面戰略協作和全方位務實合作，不斷造福兩國人民，維護國際公平正義。

中俄雙方還就深化中俄在金磚、上海合作組織等框架內合作，以及烏克蘭局勢等共同關心的國際和地區問題交換意見。

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