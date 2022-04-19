美國政府報告批中國未守暫停核試驗承諾　北京反駁：美國劣跡斑斑

針對美國政府報告指責中國未遵守暫停核試驗、導彈防擴散承諾，中國外交部發言人汪文斌4月19日對此作出回應，他批評美國擺出一副法官的姿態，又指責美國在軍控和防擴散領域的遵約記錄劣跡斑斑。



4月19日，中國外交部發言人汪文斌主持例行記者會。有記者提問稱，日前美國國務院發布《2022年軍控遵約報告》，指責中國未遵守暫停核試驗、導彈防擴散承諾，並對中國履行《禁止生物武器公約》提出質疑，詢問中方對此有何評論。

汪文斌回應稱，美國每年都炮製所謂「軍控遵約報告」，擺出一副法官的姿態，對他國軍控和防擴散政策和實踐指手劃腳，美國將自身標榜為模範十分荒唐，事實上，美國在軍控和防擴散領域的遵約記錄劣跡斑斑。

中國外交部發言人汪文斌3月28日主持例行記者會。（中國外交部）

汪文斌批評稱，近年來，美國對國際軍控條約和機制採取利則用、不利則棄的實用主義態度，接連退出《中導條約》《開放天空條約》，撤銷簽署《武器貿易條約》，在伊朗核問題上反反覆覆。

他稱，美國向澳洲這個無核武器國家提供核潛艇技術，合作開發高超音速武器，向他國出售可攜帶核彈頭的戰斧巡航導彈，加大核擴散風險，衝擊國際核不擴散體系。

他又批評指，美國獨家阻擋《禁止生物武器公約》核查議定書談判，並在全球設立生物實驗室開展生物軍事活動。美國還是唯一沒有完成庫存化學武器銷燬的《禁止化學武器公約》締約國。

汪文斌稱，美方所作所為嚴重破壞全球戰略平衡與穩定，阻礙國際軍控與裁軍進程。美方不反躬自省，反而不斷向其他國家潑髒水，實質是為自身擺脱條約義務製造藉口，尋找替罪羊。

汪文斌強調，美方對中國的指責純系捕風捉影，子虛烏有。中方一貫本着負責任的態度，認真履行自身承擔的國際義務和承諾，堅定致力於多邊主義，始終堅持維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序。

汪文斌表示，近年來中國積極參與《不擴散核武器條約》、《禁止生物武器公約》、《禁止化學武器公約》等審議進程，推動外空軍控法律文書談判，發布全球數據安全倡議，向聯合國提交關於規範人工智能軍事應用的立場文件，為加強和完善國際軍控與反擴散體系，維護世界和平安全作出了重要貢獻。

他強調，「在遵守軍控條約方面，中美兩國的表現孰優孰劣，國際社會自有公論。」