外交部：中國和所羅門群島已正式簽署雙邊安全合作框架協議

中國外交部發言人汪文斌4月19日稱，中國和所羅門群島（Solomon Islands）已正式簽署雙邊安全合作框架協議。



汪文斌表示，中國國務委員兼外長王毅和所羅門群島外長馬內萊（Jeremiah Manele）近日已簽署雙邊安全合作框架協議。

汪文斌指，中所安全合作的本質是兩個主權獨立國家之間正常的交往合作，是中所全面合作的重要組成部分。

他說中所安全合作的原則是平等互利，以尊重所方意願和實際需求為前提，雙方將在維護社會秩序、保護人民生命和財產安全、人道主義援助、自然災害應對等領域展開合作，致力於幫助所方加強維護本國安全的能力建設。

他稱中所安全合作的宗旨是促進所羅門群島社會穩定和長治久安，符合所羅門群島和南太平洋地區的共同利益。

他表示，中所安全合作方式是公開透明、開放包容的，不針對任何第三方，與所羅門群島現有的雙多邊安全合作機制並行不悖，互相補充。他說中方願與有關國家發揮各自優勢，形成國際合力。