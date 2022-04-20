烏克蘭局勢｜G7電話會議　岸田文雄：日本向烏克蘭增加貸款

烏克蘭局勢持續緊張，俄羅斯準備向烏克蘭東部發動新一輪大規模軍事攻勢，美國總統拜登（Joe Biden）4月19日與七國集團（G7）等領袖討論情況，日本首相岸田文雄表示，準備增加向烏克蘭的貸款金額，協助支撐該國經濟。



日本放送協會（NHK）報道，這次通話由拜登發起，討論繼續支持烏克蘭，以及持續對俄羅斯施壓。在這次長約90分鐘的通話中，除了G7成員國領袖外，北約（NATO）秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）及波蘭總統杜達（Andrzej Duda）亦有參與。

岸田文雄表示日本會繼續與G7合作，對俄羅斯實施連串強力制裁，務求令俄國結束這場不人道侵略。他提到，日本計劃增加對烏克蘭的貸款，由原本的1億美元，大幅增至3億美元。另外他亦表示會向烏克蘭提供由自衛隊保管的防化學武器用面罩和保護衣，以及無人機等裝備。

岸田文雄認為，俄羅斯入侵烏克蘭不但影響歐洲，同時亦蔓延至東亞地區，因此呼籲亞洲各國積極合作應對。

另外德國之聲（Deutsche Welle）報道，總理朔爾茨（Olaf Scholz）表示，烏克蘭的盟友同意向烏克蘭提供重型武器，德國政府亦與當地武器工業接觸，研究可以加快供應反坦克及防空武器方式，加強烏克蘭的應對俄羅斯的軍事實力。

朔爾茨強調俄羅斯入侵烏克蘭是違反國際法，而且俄軍殺害數以千計平民屬戰爭罪行，因此俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）須負上責任。