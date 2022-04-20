法國大選｜總理：若馬克龍連任將帶領內閣辭職　6月舉行國會大選

法國總理卡斯泰（Jean Castex）表示，如果現任總統馬克龍（Emmanuel Macron）贏得連任，他將帶領內閣辭職，以此為馬克龍所代表的中間派政黨注入新動力。



據法新社4月19日報道，卡斯泰在接受法國媒體採訪時表示，如果馬克龍在4月24日的大選第二輪投票中獲勝，他將向馬克龍提出個人和內閣的辭呈。

卡斯泰表示，這是按照慣例，而和其他人亦一樣，認為總統在連任後需要尋找新動力。

報道表示，在總統選舉過後，法國將於6月份舉行國民議會選舉，這將是對馬克龍民意支持度的進一步檢驗。若他想要逐步實現改革計劃，必須在議會再度取得多數支持。傳聞指歐洲央行行長拉加德（Christine Lagarde）有可能被任命為新任法國總理，不過拉加德上周在一場記者會上回避了這個問題。

根據民調機構IPSOS4月16日公布的民調結果，馬克龍將在第二輪對決中以55.5%比44.5%的支持率擊敗勒龐（Marine Le Pen）。不過民調同時顯示，部分左翼選民仍在猶疑。

4月20日，法國電視台將直播馬克龍與勒龐的競選辯論，這場辯論對爭取左翼選民至關重要。