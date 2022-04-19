法國大選｜馬林勒龐態度軟化　稱穆斯林頭巾禁令交由國會決定

法國大選第二輪投票在即，候選人積極拉票。極右國民聯盟候選人馬林勒龐（Marine Le Pen）稍為軟化其極右主張，包括稱推行穆斯林頭巾的禁令要「一點一點逐步」實施，並由立法者決定。



馬林勒龐曾揚言要禁止民眾在公眾地方戴穆斯林頭巾，自美國911事件及多宗恐怖襲擊後，「伊斯蘭恐懼」成為了極右發揮的題材，穆斯林女性的頭巾成為目標之一。法國現時在所有政府機構範圍内禁止佩戴有宗教色彩的飾物，包括頭巾。

圖為4月18日，法國Saint-Pierre-en-Auge，極右國民聯盟候選人馬林勒龐前往當地拉票。（AP）

在4月15日，馬林勒龐在地區拉票時有一名頭戴穆斯林頭巾的女性出現在電視機鏡頭旁，稱「我是法國人，我愛法國」並要求馬林勒龐「別管伊斯蘭」，讓馬林勒龐一度狼狽。

馬林勒龐後承認，伊斯蘭的頭巾問題「複雜」，共稱這禁令計劃會交由國會討論，並稱不受歡迎的規定都可以被撤消。

在接下來的數天，馬林勒龐的盟友亦稍為改變了語氣。極右國民聯盟佩皮尼昂市長，艾略特（Louis Aliot）表示頭巾禁令是打擊「伊斯蘭主義」的政治道具之一，但稱禁令需要逐步實施。他表示禁令應首先針對國營服務，然後「一點一點逐步」擴大，又稱議會將進行討論，作出選擇。