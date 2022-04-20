伊拉克抗議土耳其跨境軍事行動　稱遭侵犯主權威脅國家安全

土耳其4月18日突然對伊拉克北部的庫爾德工人黨（PKK）發起新的陸空跨界攻勢，伊拉克總統府對此發表聲明稱，土耳其的跨境行動威脅其國家安全，是對其主權的侵犯。



伊拉克總統辦公室4月19日在其官方Twitter發表聲明稱，土耳其武裝部隊在伊拉克北部的軍事行動是對伊拉克國家安全的威脅，也是對其主權的侵犯。

聲明表示，土耳其在沒有與伊拉克聯邦政府協調的情況下對伊拉克邊境採取軍事行動是不可接受的。

聲明稱：「共和國總統辦公室警惕地觀察到土耳其在伊拉克庫爾德的持續軍事行動，並認為這些行動侵犯了該國的主權並威脅到其國家安全。」

聲明強調，伊拉克領導人堅決反對一切將共和國變成「算計的舞台」的企圖。

不過，伊拉克總統辦公室同時表達了「在共同利益的基礎上加強與土耳其的積極關係，並通過合作與協調解決安全問題」的願望，雖然其一直強調伊拉克主權必須得到尊重。

對此，土耳其外長查武什奧盧（Mevlut Cavusoglu）19日表示，土耳其無意破壞伊拉克領土完整，在伊拉克北部開展行動旨在保護本國邊界安全。

查武什奧盧19日發表講話時說：「伊拉克方面對庫爾德工人黨恐怖分子在本國領土上活動為何不擔心呢？我們不破壞伊拉克領土完整，沒有這種意思。我們將確保我國邊界和我國公民的安全，打擊恐怖主義。」

土耳其國防部長阿卡爾（Hulusi Akar）當地時間4月18日宣布，土耳其對伊拉克北部的庫爾德工人黨發起了新的陸空跨界攻勢。

阿卡爾說，最近的攻勢集中在伊拉克北部的梅蒂納（Metina）、扎普（Zap）和阿瓦辛巴彥（Avashin-Basyan）地區，「我們的行動正在按計劃順利進行，為第一階段設定的目標已經實現」。

阿卡爾補充稱，土耳其軍隊的唯一目標是消滅恐怖分子。

庫爾德工人黨成立於1979年，尋求通過武力在土耳其與伊拉克、伊朗和敍利亞交界處的庫爾德人聚居區建立獨立國家，其武裝人員現多聚集在伊拉克北部和敍利亞北部。

土耳其將庫爾德工人黨視為恐怖組織。在過去的幾十年裏，土耳其對庫爾德工人黨進行了多次跨境空中和地面行動。