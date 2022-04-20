頓巴斯戰役開打　俄羅斯：俄軍行動進入下一階段　關鍵時刻已至

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）4月18日稱俄軍已經正式打響「頓巴斯戰役」後，一夜之間，俄羅斯軍隊對烏克蘭東部頓巴斯地區發動數十次空襲。俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）4月19日稱，俄軍在烏克蘭特別行動開始進入下一階段。



據俄羅斯衛星通訊社報道，烏克蘭國防部4月19日表示，俄軍18日晚上對烏克蘭東部地區發動了「蓄謀已久的全面進攻」，烏克蘭東地區大部分前線都遭到打擊，「俄軍在一夜之間發動了數十次空襲以及大規模的火炮和火箭彈攻擊。俄軍部隊試圖沿着整條東部戰線向前推進。目前烏克蘭東部小城克里米納（Kreminna）被俄軍佔領」。

這一消息也得到俄羅斯方面的確認。俄羅斯國防部4月19日稱，俄軍4月18日在頓巴斯及哈爾科夫地區近500公里的前線上，使用「高精度空基導彈」打擊了頓巴斯部分地區13個烏克蘭陣地，包括具有重要戰略意義的斯洛維揚斯克市（Slovyansk），其他空襲打擊了烏方東部前線的60個軍事目標。

2022年4月17日，澤連斯基呼籲西方加快對烏克蘭的武器供應，「今天或者明天就需要裝備，而不是等待2個月或3個月」。（AP）

按照俄羅斯國防部說法，在夜間的軍事行動中，俄軍使用火箭彈和火炮一共攻擊了烏方超過1,260個軍事目標。俄防空系統還擊落一架烏方米格-29戰機。

同一天，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）4月19日稱，俄軍在烏克蘭特別行動開始進入下一階段，「在烏克蘭東部的行動，如之前所說，旨在徹底解放頓涅茨克人民共和國和盧甘斯克人民共和國。這場行動在繼續，現在開啟下一階段。而且，我認為，現在是此次特別行動的關鍵時刻」。