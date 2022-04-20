中國與所羅門群島正式簽訂安全協議　澳洲：深感失望

所羅門群島外長馬內萊（Jeremiah Manele）4月19日證實已經與中國正式簽署中所政府間安全合作框架協議，澳洲政府發布聲明回應。



據澳洲廣播公司（ABC）4月19日報道，馬內萊4月19日證實所羅門群島與中方簽署了上訴協議，所羅門群島總理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）將在未來幾天對此作出正式宣布。

馬內萊提到，這一消息是在澳洲國際發展和太平洋事務部長薩撒加（Zed Seselja）4月12日前往所羅門群島首都霍尼亞拉當面會見索加瓦雷，為勸阻與中方達成該協議做出最後的努力之後幾天宣布的。

所羅門群島總理索加瓦雷20日對議會表示，所方與中國簽署的安全協議不會對該地區的和平與和諧產生不利影響或破壞。

澳洲政府4月19日晚發表一份聲明，薩撒加與澳洲外交部長佩恩（Marise Payne）指出，澳洲對該協議的簽署深感失望。「我們對這一協議的制定缺乏透明度感到關切，注意到它有可能破壞我們地區的穩定。我們繼續尋求進一步澄清該協議的條款，以及它對太平洋地區的影響」。

澳方聲明強調：「我們歡迎索加瓦雷總理最近發表的聲明，即澳洲是所羅門群島的首選安全夥伴，以及他承諾所羅門群島永遠不會被用於外國勢力的軍事基地或其他軍事機構。」

澳洲廣播公司注意到，澳洲政府高級官員此前多次到訪所羅門群島進行遊說活動。顯然，相關舉措並未能阻止所羅門群島總理索加瓦雷政府與中方簽署該協議的決心。

4月19日，中國外交部發言人汪文斌在例行記者會上宣布，中國和所羅門群島日前正式簽署雙邊安全合作框架協議。「經中所兩國政府批准，近日中國國務委員兼外長王毅和所羅門群島外長馬內萊分別代表兩國政府正式簽署了中所政府間安全合作框架協議」。