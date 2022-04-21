艾力寶雲槍擊案｜電影公司遭新墨西哥州職安部門罰款近14萬美元

美國男星艾力寶雲（Alec Baldwin）拍攝電影《Rust》時，道具槍走火殺死攝影師哈欽斯（Halyna Hutchins）事件，新墨西哥州（New Mexico）職業安全部門4月20日向電影製作公司罰款近14萬美元，指對方沒有遵守安全工作程序。



美聯社報道，事件發生於2021年10月21日，艾力寶雲在片場內以道具槍指向哈欽斯，但意外開火擊斃對方，導演索薩（Joel Souza）亦中槍受傷。

新墨西哥州職業安全部門局長Bob Genoway指出，根據當局的調查，發現《Rust》攝製隊出現一連串的管理不當，導致員工使用道具槍時面對危險，因此下令開出139,793美元的最高罰單。

當局的報告證實，副導演霍爾斯（David Halls）向艾力寶雲遞交大口徑左輪手槍時，並沒有向片場槍械專定確認子彈是否已經上膛。調查人員提到，霍爾斯本身亦負責安全協調的工作，並在片場內目睹兩次槍械意外走火事件，惟他及其他知情高層卻沒有採取調查、改善或紀律行動，因此令片場員工對事件感到驚訝和不安。

調查人員亦發現，製作經理為管理槍械的團隊投放極少資源，而且沒有處理關於一枝霰彈槍兩度遭無人管理事件。另外當局指出製作公司沒有定立管理程序，確保片場內不會有實彈，認為公司違反工業安全守則。

當局同時表示，關於事件是否涉及刑事成分的調查仍在進行，並指事發前沒有收到工作人員的投訴，形容這宗悲劇原本可以避免發生。