法國大選｜馬克龍與馬林勒龐電視辯論　俄羅斯問題成焦點

法國4月24日舉行總統大選第二輪投票，爭取連任的總統馬克龍（Emmanuel Macron）與極右國民陣線（Front National）候選人馬林勒龐（Marine Le Pen）在20日出席電視辯論，雙方在俄羅斯及歐盟等問題上針鋒相對。



法國傳媒報道，馬林勒龐在辯論上評論馬克龍嘗試以外交方式解決烏克蘭危機，她表示支持經濟援助烏克蘭及制裁俄羅斯，但不認同針對俄羅斯天然氣及石油的策略，稱此舉會導致法國家庭受到極大影響。

馬克龍回應指，馬林勒龐及國民陣線在國會反對援助烏克蘭法案，批評對方與莫斯科關係密切，包括該黨向一間俄羅斯國營銀行申請數百萬歐元貸款。他指控對方倚賴俄羅斯及總統普京（Vladimir Putin）的權力，因此沒支持烏克蘭。

對於有關借貸問題，馬林勒龐稱無法向法國銀行貸款，強調該宗交易並沒有影響自己的政治獨立。不過馬克龍則指她以往與俄羅斯的關係密切，包括指克里米亞在2014年遭俄羅斯入侵後，馬林勒龐是其中一個率先承認莫斯科舉動的歐洲領袖。

他們亦談及歐盟問題，馬林勒龐稱無計劃帶領法國脫歐，而是希望改革制度，同時批評歐盟容許勞工在成員國之間自由流動的措施，但馬克龍則認為歐盟是一個共同計劃，不是只靠個人意願隨意改變，又指她曾身為歐洲議會成員，卻甚少出席。

而在民生問題上，馬林勒龐批評馬克龍計劃將當地的法定退休年齡由現時的62歲升至65歲，形容這是難以忍受的不公。馬克龍強調有需要改革退休制度，稱不希望增加稅率及債務，但他同時重申承諾提高最低養老金從現時的每月980歐元，增至1100歐元。

馬克龍日前曾表示對提升退休年齡由計劃的65歲，改為64歲持開放態度，以爭取左翼選民支持。民意調查顯示，馬克龍的支持率仍然領先馬林勒龐。