烏克蘭局勢｜俄羅斯官員G20會議發言　英美加烏等代表杯葛離場

二十國集團（G20）財長會議4月20日在華盛頓舉行，受到烏克蘭遭俄羅斯入侵影響，與會的俄羅斯官員在發言時遭到多國官員杯葛。



《衛報》報道，俄羅斯副財長馬克西莫夫（Timur Maksimov）到華盛頓出席會議，俄羅斯財長西盧安諾夫（Anton Siluanov）及央行官員則以視像形式參與。有消息人士指，美國財長耶倫（Janet Yellen）在會上表示，對於有俄羅斯高官同場感到非常不滿。

西盧安諾夫開始發言時，耶倫、英國財相辛偉誠 ( Rishi Sunak）、加拿大副總理兼財長方慧蘭（Chrystia Freeland）等多國官員，以及獲邀出席的烏克蘭官員分別以離場或是關閉鏡頭方式抗議。

The world’s democracies will not stand idly by in the face of continued Russian aggression and war crimes. Today Canada and a number of our democratic partners walked out of the G20 plenary when Russia sought to intervene. pic.twitter.com/J67gU810sO — Chrystia Freeland (@cafreeland) April 20, 2022

方慧蘭之後在Twitter上載與耶倫等人離場的合照，指今次會面是討論支援世界經濟，但俄羅斯非法入侵烏克蘭則為全球經濟帶來嚴重威脅，認為俄羅斯不應參與這些會議。她稱民主世界不會對俄羅斯的侵略和戰爭罪行視若無睹，因此加拿大與一眾民主夥伴在俄羅斯嘗試干預前，離開G20會議。

西盧安諾夫則呼籲不會將政治帶入G20會議上，警告此舉可能損害外界對全球金融制度的信心。而歐洲央行行長拉加德（Christine Lagarde）敦促馬克西莫夫向莫斯科表達結束烏克蘭戰爭的訊息。