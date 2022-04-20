烏克蘭指俄烏談判實際上已凍結　俄羅斯稱早不再信任烏方代表

烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）4月19日表示，俄羅斯和烏克蘭之間的和平談判實際上已凍結，又指很難估計何時再有面對面談判。俄羅斯外交部4月20日則指，俄方早就不再信任烏克蘭談判代表。



波多利亞克說，很難預計何時可以舉行下一輪面對面談判，因為俄羅斯押重注在所謂的「第二階段特別軍事行動」上。他說：「明顯地，在馬里烏波爾（Mariupol）悲劇（馬里烏波爾被圍攻）的背景下，談判過程變得更加複雜。」

他指在涉及一些人道主義走廊的問題上，俄羅斯公然放棄任何人性和人道主義的表現，尤其是當他們談及馬里烏波爾時。

俄羅斯衛星通訊社報道，俄外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）在電視台節目表示，俄羅斯早就不再信任烏克蘭談判代表，她批評烏克蘭政權開始「表演」，指他們「有時來，有時不來，有時參加，有時不參加，有時在談判前夕做出的聲明與前幾輪的談判結果相矛盾，有時改變立場。」

她又批評基輔總是把談判當作「轉移注意力的手段」，稱早就不再信任這些人。