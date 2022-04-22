烏克蘭・持續更新｜基輔談判態度被批之際　俄烏一天內數度詳談

俄烏戰事在4月22日踏入第58日，烏東戰火愈趨密集，南部戰略港口城市馬里烏波爾（Mariupol）已變圍城。聯合國數據顯示，截至4月19日午夜，戰爭中已有2,224名平民喪生、傷者人數已逾2,897人。以下為有關俄烏戰事的最新消息。



最新重點：

・美國總統拜登宣布再向烏克蘭提供新一輪8億美元的軍事援助。

・俄方表示，聯合國安理會5個常任理事國可以成為烏克蘭的安全擔保國，俄烏雙方開始就這一問題在談判中討論。

・俄羅斯反駁有關美國稱馬里烏波爾（Mariupol）仍未完全被控制的說法。此前但美國務院發言人仍聲稱俄軍沒有控制馬里烏波爾。對此，俄總統新聞秘書佩斯科夫表示，美國務院對馬里烏波爾局勢的評論絲毫不符合事實。

・俄衛網：俄羅斯稱已控制馬里烏波爾大部份地區，僅餘亞速鋼鐵廠，但俄軍已將廠內餘下烏軍圍困。

4月22日最新消息

2210 俄羅斯外長拉夫羅夫表示，俄羅斯和烏克蘭之間的談判進展緩慢。

拉夫羅夫稱，每天都聽到烏克蘭代表的聲明，暗示他們不需要這些談判，他們已經認命了。拉夫羅夫認為，這個現象很奇怪。

另一方面，俄烏談判俄方代表團團長梅金斯基在社交媒體確認，俄羅斯和烏克蘭代表團的負責人在22日進行了幾次長談。

2156 據俄羅斯總統網站4月22日公布，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）與歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）進行了通話。

普京稱他與澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）會面的可能性取決於俄烏會談的具體結果。他指基輔在會談中的態度不一致，沒做好準備尋找雙方都能接受的解決方案。

2007 烏克蘭國家通訊社當地時間22日報道稱，烏克蘭國家安全與國防委員會秘書丹尼洛夫當天在回答媒體問題時表示，當前恢復烏克蘭的核地位幾乎是不可能的。

丹尼洛夫表示，俄烏衝突後世界將發生巨大變化，需要觀察世界如何發展，對於烏克蘭來說重要的是參與到構建新的安全體系中去。

1958 據俄羅斯衛星通訊社22日報道，俄羅斯中部軍區代理司令明涅卡耶夫表示，俄軍特別軍事行動第二階段的任務之一是全面控制頓巴斯地區和烏克蘭南部地區，這將得以建立通往克里米亞半島的陸路通道。俄外長拉夫羅夫19日表示，俄羅斯在烏克蘭的特別軍事行動已開啟新階段。21日，俄方表示，已控制除亞速鋼鐵廠以外馬里烏波爾的所有地區。

1954 當地時間22日，德國總理朔爾茨認為，對俄羅斯實施天然氣禁運並不會結束戰爭：「我們希望避免一場劇烈的經濟危機，避免數以百萬計的工作崗位流失和工廠永遠無法復產，這將對我們國家乃至整個歐洲造成嚴重後果，而且還會衝擊烏克蘭重建的資金來源。」另外，他繼續對在烏克蘭設立禁飛區持反對意見，稱這將導致北約成為參戰方。

1954 當地時間22日，正在印度訪問的英國首相約翰遜表示，英國5月重新開放駐烏克蘭大使館，以示對烏克蘭的支持。

1953 對於俄羅斯總統普京是否會前往印尼出席G20峰會，克宮發言人、俄總統新聞秘書佩斯科夫22日稱，俄方尚未做出決定。佩斯科夫當天就普京是否會前往印尼出席G20峰會對記者表示，「相應決定做出後，我們會通知你們。目前尚未就此做出決定。」

1952當地時間22日，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫表示，英國向俄羅斯天然氣工業銀行（Gazprombank）發放許可證具有實用主義的性質，但這不意味着推遲以盧布結算天然氣的時間。佩斯科夫表示，總統令已經確定了結算期限。

烏克蘭總統澤連斯基在回應俄防長紹伊古言論時稱，馬里烏波爾絕大部份地方已為所俄軍控制，但烏軍仍死守其中一部份地方，且武器嚴重短缺。

美國總統拜登則在宣布對烏軍援8億美元的時稱，尚無證據顯示當地已完全落入俄軍手中。

俄羅斯總統普京宣稱已「解放」儼如廢墟的烏克蘭南部戰略港口城市馬里烏波爾，下令對亞速鋼鐵廠內的烏軍改攻為困。廠內烏軍拒降，但已接近彈盡援絕。

1717 烏國官員19日確認一亂葬坑位置，指是俄軍掩埋平民遺體之地。總部位於美國科羅拉多州的通訊及衛星科技公司馬克薩爾科技公司（Maxar Technologies）透過收集及分析衛星圖像支持這個說法。

馬里烏波爾市長顧問安德留申科（Petro Andriushchenko）21日稱，經長期搜索後，確定大量市民被殺及埋葬在曼古什（Manhush），這小鎮位於該市以西約19公里。

他在Telegram的貼文中稱俄軍在曼古什挖了多個大坑，每個長約33米。

馬里烏波爾市議會21日在Telegram稱，俄軍在曼古什埋葬3000至9000人。

馬克薩爾科技公司19日就衛星圖片進行分析後稱，曼古什西北有一個新的埋葬點。經審查3月中至4月中的衛星圖像後，發現埋葬點始建於2022年3月23日至26日之間，在過去幾週繼續擴大，埋葬點以四個平行排列，估計合計有200多個新墳。

1644 德國總理朔爾茨：正在與斯洛文尼亞就坦克交換協議進行談判。

1620 德國總理朔爾茨：軍方向烏克蘭提供更多武器的能力已基本耗盡。

1608 俄羅斯已拒絕在東正教復活節進行停火。澤連斯基譴責俄羅斯總統普京（又譯作普丁）的做法，稱從這事看得到他是怎麼看待基督教。

澤連斯基21日在視像講話中稱，普京對基督教並不看重，因他拒絕復活節停火。他稱，但他仍懷抱希望。

東正教復活節（Orthodox Easter Day）落在4月24日。

1416 烏克蘭軍方指，俄羅斯軍隊正向烏克蘭東部城市魯別日諾耶（Rubizhne）推進。

1051 俄羅斯總統普京宣稱已「解放」儼如廢墟的烏克蘭南部戰略港口城市馬里烏波爾（Mariupol），下令對亞速鋼鐵廠內的烏軍改攻為困。廠內烏軍拒降，但已接近彈盡援絕。

烏克蘭總統澤連斯基在回應俄防長紹伊古言論時稱，馬里烏波爾絕大部份地方已為所俄軍控制，但烏軍仍死守其中一部份地方，且武器嚴重短缺。美國總統拜登則在宣布對烏軍援8億美元的時稱，尚無證據顯示當地已完全落入俄軍手中。

1047 塔斯社22日稱，所有G20國家領導人都已被邀請參加將在印尼舉行的G20峰會，包括俄羅斯總統普京。

二十國集團（G20）輪值主席國印尼財政部長英卓華21日表示被問及俄羅斯總統普京是否將出席（擬定於11月15日至16日）在印尼峇里島舉行的G20峰會時，英卓華回答稱，「我們已經發出了邀請。」她補充說，峰會的邀請已事先發出，「現在G20所有國家都收到了邀請。」

1033 烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）表示，即使獲得所需的重型武器，烏克蘭的抵抗仍將持續數月。

他在給《華爾街日報》撰寫的文章中寫道：「首先，我們需要重型武器……我知道這些武器可以從不同的國家快速供應。為此需要的只是意願……我們還需要對俄羅斯石油和天然氣實行全球全面禁運。我們需要對俄羅斯銀行系統和貿易的真正制裁。」

據列茲尼科夫稱，如果這樣做了，那麼俄羅斯「將在幾個月內離開烏克蘭」，否則，他認為，一切都將拖延很長時間。

0931 愛沙尼亞及拉脫維亞國會分別在4月21日通過聲明，稱俄羅斯在烏克蘭犯下種族滅絕罪行。其中愛沙尼亞指責俄軍針對烏克蘭平民進行包括謀殺、強迫失踪、監禁、酷刑、強姦和褻瀆屍體。

0745 烏克蘭檢察總長韋涅季克托娃（Iryna Venediktova）表示已經記錄超過7600宗俄羅斯涉嫌在烏克蘭犯下戰爭罪行的指控，並證實斯洛伐克的警察、司法及醫學專家已經抵達基輔，協助搜集證據。

美國司法部長加蘭（Merrick Garland）同日稱，美國的檢察官亦與韋涅季克托娃接觸，提供一切協助。

0723 加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）稱會支持瑞典及芬蘭加入北約。

0706 英國首相約翰遜（Boris Johnson）表示，一批烏克蘭士兵正於英國接受訓練，學習使用英國裝甲車。他亦指英軍於波蘭教導烏克蘭士兵使用防空飛彈。

0600 美洲國家組織（Organization of American States）以25票贊成、0票反對、8票棄權及1票缺席，通過暫停俄羅斯在組織內的常任觀察國身份。

0515 俄羅斯拒絕接受在東正教復活節停火的協議，指這不是真誠要求，而且為烏克蘭爭取時間提升軍力。澤連斯基則表示仍然對停火協議保持希望。

0445 世界銀行行長馬爾帕斯（David Malpass）表示，根據推算，俄羅斯入侵烏克蘭以來所造成的破壞，可能需要600億美元重建，而且金額將進一步上升。烏克蘭總統澤連斯基在世銀會議上指出，基輔方面或需要每月獲得70億美元援助，以彌補戰火導致的經濟損失。

0407 美國國防部指，烏克蘭軍方仍然控制馬里烏波爾，認為俄羅斯總統普京與防長紹伊古會面並聲稱「解放」當地的片段是不實的政治宣傳。

0300 烏克蘭總理什梅加爾（Denys Shmyhal）訪問華盛頓，與美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）會面，他表示烏克蘭民眾感受到來自拜登及美國的支持，並稱鄰近主要戰區的烏克蘭民眾面對糧食、食水及電力供應不足問題，因此亟需外界援助。

什梅加爾指烏克蘭現在需要不同類型援助，包括協助流離失所民眾及難民、清除地雷等問題，稱希望得到資金、技術等支援。

0220 烏克蘭國家安全和國防委員會秘書丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）接受當地傳媒訪問，被問到烏克蘭會否攻擊克里米亞連接俄羅斯本土的刻赤（Kerch）大橋，以阻礙俄軍補給時，稱「如果有能力就早已做到」，但表示如果有可能就一定會做，不過他沒有透露現時是否有這個能力。

0120 英媒引述西方國家官員指，俄羅斯總統普京仍有可能在烏克蘭戰事中勝出，控制烏克蘭東部頓巴斯地區，並興建橋樑連接克里米亞半島。該名官員提到，烏克蘭局勢的最壞情況是俄軍再次向基輔發動攻勢，但認為俄羅斯出兵烏克蘭仍是一個戰略錯誤，除了令俄軍損失慘重外，亦改變歐洲的安全體制。

0103 烏克蘭總統澤連斯基接受俄羅斯獨立傳媒Mediazona訪問，稱自己準備可以到全球任何地方訪問，但現在並非適當時機，而且完全不會考慮到莫斯科。他指出，如果情況有變，而且俄羅斯政權更迭，一切都變得有可能，並認為莫斯科方面入侵烏克蘭是一個重大錯誤決定。

0031 馬里烏波爾市長博伊琴科（Vadym Boychenko）指，俄軍在市內街頭收集民眾遺體，再運到附近村落的亂葬崗埋葬，企圖毀滅戰爭罪行證據。他估計市內有大約2萬人喪生，並否認俄羅斯聲稱已經「解放」當地的說法。

0000 俄羅斯外交部宣布制裁29名美國公民，包括美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）、Facebook創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）等。另外莫斯科亦制裁61名加拿大公民。

回顧4月21日時局：