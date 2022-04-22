派對門｜英國國會將調查約翰遜是否誤導議員

英國下議院4月21日通過動議，要求國會特權專責委員會（Committee of Privileges）調查首相約翰遜（Boris Johnson）是否在派對門事件中誤導國會。



天空新聞（Sky News）報道，有關動議由在野工黨提出，要求委員會調查約翰遜否認在首相府違反防疫守則的問題上，有否誤導下議院。

執政保守黨原本要求黨友支持延遲表決，直到倫敦警方及內閣辦公室第二常任秘書格雷（Sue Gray）的調查結束為止。不過在國會舉行辯論前夕，保守黨下議院黨鞭施炳森（Mark Spencer）稱黨員可以各自根據意願投票，最終在沒有反對的情況下通過動議。

約翰遜同日出訪印度，因此沒有參與辯論，但他早前重申，自己在派對門事件中沒有隱瞞任何事情。不過他仍可能面對腹背受敵情況，曾經有份對時任首相文翠珊（Theresa May）迫宮的英國前脫歐事務官員貝克（Steve Baker）表示，約翰遜應該一早下台。

派對門發生於2020年6月，當時英國實施防疫限制期間，約翰遜被揭發在首相府出席生日派對，警方日前向他開出50英鎊的定額罰款通知，他之後稱已即時繳交罰款，並多次向公眾致歉。