烏克蘭局勢｜約翰遜：普京談判缺乏誠意　就像與鱷魚打交道

英國首相約翰遜（Boris Johnson）將俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁）比作「鱷魚」，稱普京明顯缺乏談判的誠意，只想從實力上壓制烏克蘭。



據英媒4月20日報道，英國首相約翰遜把與俄羅斯總統普京的談判比作與「鱷魚」打交道。

約翰遜說，與普京打交道就像「鱷魚咬住你的腿」，並說西方繼續武裝烏克蘭是至關重要的。報道指出，約翰遜在飛往印度進行為期兩天訪問的途中在飛機上對記者說出了這番話。

「鑑於普京明顯缺乏誠意，現在很難看到烏克蘭人如何與普京進行談判」，約翰遜告訴記者，「他的戰略，顯而易見，就是試圖吞噬和佔領儘可能多的烏克蘭領土，也許是為了從實力上進行某種談判」。

約翰遜聲稱，普京已明確表示，他希望控制更多的烏克蘭領土，並可能對該國首都基輔發動另一次攻擊。

「烏克蘭人面臨的難題是，你怎麼能和一條嘴裏咬着你的腿的鱷魚談判」，約翰遜稱。

約翰遜表示，隨着俄羅斯加強對烏克蘭東部的襲擊，包括美國總統拜登在內的世界各國領導人在本周的一次電話會議上同意，他們將繼續向烏克蘭提供包括大炮在內的武器。

約翰遜稱，當他22日在新德里會見印度總理莫迪（Narendra Modi）時，他將鼓勵印度支持烏克蘭。不過他也承認，印度很可能會保持與俄羅斯的關係。