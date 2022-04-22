輝瑞Paxlovid新冠口服藥　WHO推薦用於高風險病人

世界衛生組織（WHO）在聯合國機構試驗數據分析出爐後，4月12日批准輝瑞新冠口服藥Paxlovid用於高風險患者，並稱，在感染早期階段使用該藥物效果更好。

WHO建議高風險患者使用Paxlovid

根據WHO專家在《英國醫學雜誌》上發表的指導意見，年齡較大、有潛在慢性疾病、未接種疫苗或免疫功能低下的患者在感染新冠病毒（SARS-CoV-2）時應儘快服藥，以減少住院的風險。

據報道稱，世界衛生組織對兩項涉及近3,100名患者的Paxlovid臨牀試驗的分析表明，該藥物將住院風險降低了85%。該機構表示，對於高風險患者，服用Paxlovid可以使每1,000名患者的住院人數減少84例。

根據世界衛生組織的一份聲明，輝瑞的藥物「可能是一個更好的選擇」，因為臨牀試驗表明，它可能能夠顯著減少住院病例，比默克公司的molnupiravir的潛在副作用更少，比靜脈注射更容易管理。

「這些治療方法不能取代疫苗接種。它們只是為那些確實受到感染、風險更高的患者提供了另一種治療選擇。」世衛組織臨牀管理負責人Janet Diaz說。

該藥物適宜在感染早期使用

世衛組織說，對中低收入國家來說 ，要獲得這種藥物可能存在難度。此外，這種藥物在染病的早期階段更有效，但中低收入地區的檢測能力有限，可能難以保證患者能在感染早期被發現。

世衛組織表示：「世衛組織非常擔心，就像新冠疫苗一樣，低收入和中等收入國家在獲得這種治療方面將再次被擠到隊列的末尾。」

此外，WHO專家說，這種藥物不應該用於風險較低的患者，因為對於低風險患者來說，它的好處「較小」。

輝瑞新冠口服藥可以居家服用，目前該藥物已經在英美獲批。不過美國國立衛生研究院（National Institutes of Health）仍然建議，只有在沒有其他治療方法的情況下才應使用這種藥物。