新冠肺炎｜默沙東指口服藥Molnupiravir有效對抗Omicron

美國藥廠默沙東（Merck）1月28日引述6個國家的研究結果指出，公司生產的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）口服藥Molnupiravir，能有效對抗變種病毒Omicron（奧密克戎）。



默沙東與合作夥伴Ridgeback Biotherapeutics 28日發布新聞稿表示，他們基於在比利時、捷克、德國、波蘭、荷蘭和美國進行的6項臨床前研究數據，得出上述結論。

默沙東研究實驗室總裁在新聞稿中指出，對於一些具高風險可能演變成重症的輕度至中度新冠成年確診者來說，這些研究結果令人對molnupiravir有望成為重要治療選項提升信心。

默沙東表示，目前尚未在人體就Molnupiravir對抗Omicron的效果進行臨床試驗評估。Molnupiravir已獲授權在包括美國、英國和日本在內的10多個國家使用。

美國藥廠輝瑞（Pfizer）1月18日亦稱，其研發的口服藥Paxlovid在實驗中顯示對Omicron有效。