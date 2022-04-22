英國會將修法　禁政府採購新疆生產醫療用品

英國準備在新疆問題上挑戰中國，據披露，英國國會正考慮通過一項修正案，禁止政府從中國採購新疆生產的醫療產品。



據美國政治新聞網站Politico4月21日報道，英國的大臣們正準備禁止政府購買中國新疆地區生產的醫療產品。

英國上議院提出的醫療和社會保障法案修正案將尋求從醫療服務供應鏈中「消滅現代奴隸制」，下議院議員將對該修正案進行考慮，可能將於下周通過該修正案。

該修正案沒有具體提到新疆，但要求英國政府確保在英國採購衛生服務所需的所有商品和服務「避免現代奴隸制」。

這項修正案可能會要求獲得英國國民保健署（NHS）合同的私營公司滿足現代奴隸制的標準，可能會創建一個不符合英國標準的公司黑名單。

報道指出，此次修訂並不針對任何特定國家的企業，但反映了英國大臣們對中國政府在新疆做法的擔憂。

據報道，英國衛生大臣賈衞德（Sajid Javid）支持這項修正案，正在採取先發制人的行動，防止自己所屬的黨派在下周的表決中有人叛變。

中國多次否認新疆存在「強迫勞動」的現象。4月11日，中國外交部發言人趙立堅就美國研究人員稱新疆地區存在強迫勞動回應稱，所謂中國新疆地區有強迫勞動等說法，這是美西方反華勢力炮製的彌天大謊，毫無事實依據。